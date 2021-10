Em busca de novo triunfo fora de casa, Bahia encara o Juventude

Buscando se afastar da zona de rebaixamento, o Bahia tem mais um confronto direto no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Esquadrão visita o Juventude, às 19h15, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 29ª rodada da Série A.

Diante do alviverde, o tricolor vai tentar o segundo triunfo fora de casa sob o comando do técnico Guto Ferreira. O Bahia inicia a rodada na 15ª colocação, com 32 pontos, três a mais do que o adversário, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Assim, batendo o time gaúcho, o tricolor não só vai ter a chance de subir para a 10ª colocação - dependendo de uma combinação de resultados -, mas vai segurar um rival direto nas últimas colocações do Brasileirão.

“Todos os jogos, a partir do Athletico, foram desafios. Esse não será um jogo diferente. Então, até a reta final do campeonato, até o último jogo, vamos ter grandes jogos para fazer. A gente tem que dar conta do recado”, disse o lateral esquerdo Capixaba.

O time que entra em campo vai sofrer mudanças. Os laterais Nino Paraíba e Matheus Bahia estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o que força o técnico Guto Ferreira a mudar a escalação. Do lado esquerdo, o treinador pode utilizar Mayk ou puxar Juninho Capixaba para a função de origem. No segundo caso, Guto teria que optar por uma nova peça no ataque.

Entre as opções que atuam pelos lados do campo, o treinador tem os atacantes Ronaldo e Isnaldo. Guto pode escolher ainda por um esquema com Rodallega fazendo a função que vem sendo exercida por Capixaba, ou mesmo o meia Rodriguinho.

Já do lado direito, Renan Guedes e Douglas Borel disputam a vaga de Nino. Renan é o substituto natural do camisa 2, mas Douglas Borel ganhou moral com Guto Ferreira e chegou a entrar no segundo tempo da vitória sobre a Chapecoense, na Fonte Nova.

O Juventude também tem problemas para montar o time. Emprestado pelo Bahia, o goleiro Douglas não poderá atuar por conta de uma cláusula contratual. Antigo titular, Marcelo Carné está voltando de lesão e não tem presença confirmada. Caso ele não atue, o jovem William Assmann terá a primeira chance na equipe principal.

Outra dúvida está no ataque. Artilheiro do clube na Série A, Ricardo Bueno se recupera de lesão na coxa e vai ser avaliado pelo departamento médico para saber se vai ter condições de atuar.

Boa recordação

Bahia e Juventude vão voltar a se enfrentar no Alfredo Jaconi depois de 12 anos. A última vez que o Esquadrão atuou contra o alviverde em Caxias do Sul foi em 2009, pela Série B. E os torcedores têm bons motivos para lembrar daquele jogo.

O Bahia venceu o time gaúcho por 1x0. O único da partida foi marcado pelo atacante Jael. O resultado foi importante na luta do Bahia contra o rebaixamento. Já o Juventude não escapou da degola e, naquele ano, caiu para a Série C.

Esse ano, o Bahia levou a melhor sobre o Juventude no primeiro turno. Em Pituaçu, o time venceu por 1x0, na 10ª rodada. O lateral Matheus Bahia foi o responsável por anotar o gol do triunfo.