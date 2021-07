Em busca de primeiro triunfo fora de casa, Vitória encara o CSA

Quebrar um jejum. É o que o Vitória precisa para se garantir fora da zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro. Ainda sem comemorar fora de casa no campeonato, o rubro-negro visita o CSA neste sábado (24), às 21h, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Na 15ª colocação, com 12 pontos, o Leão precisa vencer para se garantir fora da zona de rebaixamento ao final da 14ª rodada sem depender de outros resultados.

Dono da 5ª pior campanha como visitante do campeonato, o Vitória ainda não venceu longe de Salvador, assim como Ponte Preta, Botafogo, Brasil de Pelotas e Confiança. Até aqui, o Leão amargou três empates e três derrotas em território adversário.

Na última terça-feira, o time comandado pelo técnico Ramon Menezes acabou com uma sequência de sete jogos sem ganhar na competição ao bater a Ponte Preta por 1x0, no Barradão. Agora, o Leão quer comemorar outro triunfo para seguir se reabilitando no campeonato.

"Voltamos a vencer, é muito bom. Voltamos a pontuar, disse para os atletas que sete jogos sem vencer, se tivéssemos um resultado até mesmo de empate diante do Brasil, estaríamos há cinco jogos sem perder. Como é o futebol... E toda essa pressão, essa cobrança, diminui com uma vitória. Mas o campeonato continua. Temos um adversário dificílimo pela frente, que é o CSA", afirmou o treinador rubro-negro.

Na opinião de Ramon Menezes, o time baiano vai enfrentar a equipe alagoana com mais tranquilidade por ter voltado a vencer no campeonato. "Primeiro que, sem pressão, o time vai mais leve. Nós sabemos da nossa responsabilidade sempre. Uma sequência com bons resultados é importante".

Baixa

Para a partida, o Vitória não poderá contar com o volante Pablo Siles. Titular, ele está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo. Gabriel Bispo é opção para a posição. Reserva, o atacante Guilherme Santos também cumprirá suspensão. Machucados, os zagueiros Wallace e Thalisson Kelven seguem de fora.

Já o atacante Samuel, recuperado de lesão na coxa, foi relacionado para a partida, assim como David, que melhorou da pancada próxima à cintura sofrida na rodada passada.

O Vitória deve entrar em campo contra o CSA com Ronaldo, Cedric, Mateus Moraes, Marcelo Alves e Pedrinho; João Pedro, Gabriel Bispo e Eduardo; Wesley Pionteck, Dinei e David.

O CSA deve ter apenas uma mudança. Após cumprir suspensão, o goleiro Thiago Rodrigues volta a defender as traves da equipe alagoana. O técnico Ney Franco deve escalar Thiago Rodrigues, Yuri, Matheus Felipe, Lucão e Ernandes; Geovane, Silas e Renato Cajá; Gabriel, Dellatorre e Bruno Mota.