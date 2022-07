Em busca de recomeço no Bahia, Gabriel Noga diz que tem perfil técnico

Último reforço anunciado pelo Bahia, o zagueiro Gabriel Noga vai ter no tricolor a chance de dar a volta por cima na temporada. Emprestado pelo Flamengo, o jogador de 20 anos estava no Atlético-GO antes de desembarcar no CT Evaristo de Macedo.

No Dragão, Gabriel não conseguiu se firmar. Ele disputou apenas três jogos e marcou um gol pelo clube goiano. Apresentado oficialmente no Bahia, ele diz que não faltou empenho no Atlético e garante que está pronto para ajudar o Esquadrão.

"Em termos de desempenho eu não fiquei devendo, fiz a minha parte e tenho total convicção de que dei o meu melhor. Infelizmente não saiu do jeito que era para ser, mas eu estou feliz aqui e motivado", disse.

"Sinceramente lá [Atlético-GO] eu não sei o que dizer, dei o meu melhor, trabalhei bastante. Infelizmente não aconteceu. Aqui no Bahia eu vou continuar dando o meu melhor para poder jogar, mas respeitando os companheiros", completou.

Integrado ao elenco do Bahia, Gabriel Noga tem uma grande concorrência por um lugar entre os titulares. Atualmente, Luiz Otávio, Ignácio, Didi e Gabriel Xavier se revezam na equipe de Enderson Moreira. O elenco tem ainda Zé Vitor, contratado no início da Série B, mas que pouco mostrou até agora.

Questionado sobre como pode ajudar o Bahia na busca pelo acesso, Noga explica que é um jogador técnico e que não tem preferência de lado para atuar.

"Sou um zagueiro técnico, rápido. Bom no jogo aéreo e no combate. Estou pronto para ajudar o Bahia", analisa.

"Apesar de ser jovem já joguei em grandes campeonatos. Tenho uma liderança boa, uma boa relação com os companheiros. Estou aqui para somar. O grande desafio do clube hoje é o acesso e eu quero ajudar", finalizou o defensor.