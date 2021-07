Em busca de recuperação, Bahia inicia sequência contra Atlético-MG

O Atlético-MG será o adversário a ser batido pelo Bahia nos próximos jogos. A partir de agora, o tricolor vai encarar o alvinegro três vezes no intervalo de apenas dez dias por Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O primeiro encontro acontece neste domingo (25), às 11h, no estádio do Mineirão, pela 13ª rodada da Série A. Depois, já na quarta-feira, às 21h, as equipes duelam pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, também em Belo Horizonte. Antes da volta, dia 4, em Salvador, o tricolor pega o Sport em casa, pelo Brasileiro, dia 1º.

Para o Bahia, o duelo deste domingo significa a chance para voltar a pontuar no campeonato. O Esquadrão vem de duas derrotas para São Paulo e Flamengo, com direito a goleada de 5x0 para o time carioca, em Pituaçu. Estacionado nos 17 pontos, o time baiano caiu duas posições e inicia a rodada na oitava colocação. O time precisa voltar a vencer para não se desgarrar do pelotão de frente e da luta por uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano. A distância para o G4 é de sete pontos. Já o Galo soma 25 e é o atual vice-líder.

Para recolocar o time nos trilhos, o técnico Dado Cavalcanti ganhou uma semana inteira de preparação pela segunda vez consecutiva, algo pouco comum na temporada. O tempo, aliás, precisa ser utilizado como aliado pelo Bahia.

Desde a saída de Thaciano e a suspensão de Daniel pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Dado tem enfrentado dificuldade para escalar o meio-campo. Contra o Flamengo, a trinca formada por Patrick, Galdezani e Thonny Anderson não funcionou. Por isso, a tendência é a de que o time tenha mudanças no Mineirão.

Uma das novidades deve ser o retorno do volante Jonas, que fica disponível após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Ele terá a companhia de Patrick. A dúvida fica em relação ao terceiro homem do meio-campo.

Matheus Galdezani vem sendo o substituto natural de Daniel, mas Dado pode optar por recuar Rodriguinho para o meio e o escalar o atacante Maycon Douglas na frente. Outra possibilidade é manter Thonny Anderson como meia mais avançado, tendo a responsabilidade de pisar na área. Mistérios que só vão ser revelados minutos antes de a bola rolar.

O tricolor não perde para o alvinegro desde 2018. São quatro confrontos de invencibilidade, com dois triunfos e dois empates. No ano passado, venceu por 3x1, em Pituaçu, e empatou por 1x1 no Mineirão, num resultado importante para manter o clube baiano na primeira divisão.





Confira as prováveis escalações:

Atlético-MG: Everson, Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Dodô; Allan, Tchê Tchê, Nacho Fernández e Zaracho; Savarino e Hulk. Técnico: Cuca.

Bahia: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Germán Conti, Ligger e Matheus Bahia; Jonas, Patrick e Matheus Galdezani; Rossi, Gilberto e Rodriguinho. Técnico: Dado Cavalcanti.