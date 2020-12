Em busca de semifinal inédita, Bahia encara o Defensa y Justicia

A história do Bahia pode ganhar mais um capítulo na noite desta quarta-feira (16). A partir das 19h15, o tricolor entra em campo contra o Defensa y Justicia, no estádio Norberto Tomaghello, em Florencio Varela, na grande Buenos Aires, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

No radar, o clube tem como meta alcançar a vaga nas semifinais de um torneio internacional, algo inédito em seus 89 anos de história. Mas, para concretizar o sonho, tem um grande desafio pela frente.

Na decisão de 180 minutos, o Bahia inicia a partida na Argentina em desvantagem porque perdeu o jogo de ida, na Fonte Nova, por 3x2. O resultado leva o time a ter que vencer hoje por pelo menos dois gols de diferença para desbancar o adversário e enfrentar o colombiano Junior Barranquilla ou o chileno Coquimbo Unido na próxima fase.

O Esquadrão também avança se vencer por um gol de diferença, desde que com um placar a partir de 4x3, o que seria suficiente para superar o Defensa nos gols marcados fora de casa.

Missão complicada, mas que o volante Ronaldo garante estar pronto para encarar. “A gente tem consciência de que é um jogo difícil. Temos que manter o equilíbrio, saber atacar defendendo. Saber aproveitar os momentos importantes do jogo, porque os momentos variam. Aproveitar os momentos bons e, nos ruins, saber sofrer”, explicou.

Os momentos ruins citados pelo jogador podem ser colocados em boa parte no sistema defensivo. Não tomar gol é uma preocupação para manter as chances de classificação, e nos últimos jogos a equipe tem deixado a desejar defensivamente.

Entre Brasileirão e Copa Sul-Americana, o Bahia sofreu oito gols nas últimas três partidas. Por isso, Ronaldo pede que a equipe esteja no nível de concentração máximo em Buenos Aires.

“Temos que fazer diferente. Fazer os gols que não fizemos. Nos gols que tomamos, ter mais atenção, porque não podemos tomar gols. Temos que estar atentos para ficar mais perto da classificação”, comentou o jogador.

No primeiro duelo, em Salvador, Ronaldo ficou entre as opções no banco de reservas e viu uma partida marcada por interrupções do árbitro de vídeo, mas que o Esquadrão teve oportunidades para impedir a derrota e até sair de campo com um resultado favorável.

Do que já conhece do adversário, ele acredita que o Bahia tem a receita para montar uma boa estratégia e voltar do país vizinho com a classificação na bagagem. “A gente viu que eles deixam bastante espaço. Time que joga, mas também dá espaço nas profundidades. É um fator importante que analisamos. Pode ser um caminho”, analisou o camisa 15, que deve ser titular hoje.

Retrospecto desfavorável

Se o cenário apresentado já deixa o desafio complicado, o retrospecto do clube em competições internacionais também não ajuda. Em 14 jogos que fez fora do Brasil, o Bahia conseguiu o resultado que precisa para se classificar hoje em apenas uma oportunidade.



Foi em fevereiro deste ano, quando o tricolor conquistou a primeira vitória fora do país em jogos oficiais ao bater o Nacional, no Paraguai, por 3x1. Nos outros 13 jogos que teve por Sul-Americana ou Libertadores, empatou oito e saiu derrotado em cinco.