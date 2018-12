Em busca de zagueiro, Bahia sonda Paulão, ex-Vasco

O Bahia está à procura de um zagueiro para reforçar o elenco em 2019 e um dos procurados foi Paulão, do América-MG. Ele está no clube mineiro desde agosto, quando rescindiu com o Vasco.

O jogador de 32 anos é soteropolitano e tem seus direitos federativos pertencentes ao Internacional. O empresário de Paulão confirma a consulta da diretoria tricolor. "Tivemos uma conversa inicial, como sempre tenho com outros clubes. Paulo tem vínculo de empréstimo junto ao América-MG e vamos procurar o que for melhor para o atleta", afirmou Vinícius Prates.

Paulão está emprestado pelo Inter ao América-MG até dezembro de 2019, quando acaba o vínculo com o clube gaúcho. Além dele, recentemente o Bahia fez sondagens por Luiz Otávio, do Ceará, e Juninho, do Palmeiras. Nenhum ainda avançou para uma proposta.

O elenco tricolor conta com cinco zagueiros para 2019: Lucas Fonseca, Tiago, Jackson, Everson e Ignácio. O contrato de Douglas Grolli expira no final do mês e não será renovado.