Em Caetité, ACM Neto homenageia Anísio Teixeira e promete melhorar a educação

Faltando exatamente 30 dias para as eleições, o candidato a governador ACM Neto (União Brasil) abriu a agenda desta sexta-feira (2) com uma grande carreata em Caetité. Na terra do educador baiano Anísio Teixeira, o ex-prefeito da capital ainda reafirmou seu compromisso de tirar a educação do estado da última posição no país. Neto assegurou que está preparado para dedicar a sua vida ao governo da Bahia e, assim, promover a mudança que os baianos demonstram querer para os próximos quatro anos.

“A gente percebe que no coração dos baianos surge um grande desejo por mudança, um desejo para ter a partir de janeiro um novo governador. Que seja um verdadeiro líder, que encare os problemas vividos pela Bahia. Um governador que, na terra de Anísio Teixeira, comprometa-se com os baianos de que vai tirar a educação do último lugar em qualidade de ensino do Brasil”, citou Neto.

O candidato homenageou o grande educador baiano, nascido em Caetité e que defendeu o ensino público, gratuito e obrigatório, reafirmando o compromisso de reformar a educação baiana. “Imagino como ele estaria vendo hoje a educação da Bahia, com a pior nota do IDEB de todo o país. Aos jovens da Bahia, que foram objeto principal da vida de Anísio Teixeira, digo que nós vamos resgatar a educação da Bahia”, disse.

Neto participou do evento ao lado dos candidatos a vice-governadora Ana Coelho (Republicanos) e a senador Cacá Leão (PP). Eles foram recebidos por lideranças locais, incluindo oito dos 15 vereadores da cidade. O ex-prefeito Aldo Gondim (PSD) e o presidente do União Brasil no município, Éder David, também estiveram presentes.

“A Bahia está diante de um cara que tem palavra, um cara que vai dedicar toda a sua vida, pelos próximos quatro anos, para fazer desse estado tudo aquilo que tanto sonhamos. Chego aqui com um projeto para o futuro do nosso estado, com uma mensagem de esperança e com a convicção de que a Bahia pode muito mais e isso só depende de nós”, discursou o candidato do União Brasil.

Em Caetité, Neto foi recebido por centenas de pessoas no bairro Buenos Aires, de onde saiu a carreata. Tanto na Praça da Catedral como na Avenida Santana, a de maior concentração de comércios na cidade, o carro aberto onde ele estava teve que parar alguns minutos, tamanha era a quantidade de gente querendo saudar e tirar uma selfie com o ex-prefeito de Salvador.

O percurso terminou na Feira Livre de Caetité, onde Neto discursou para uma multidão. “Nós estamos a exatamente 30 dias dos baianos decidirem qual o caminho que desejam para a nossa terra. Nesta data especial, além de agradecer a vocês por essa recepção tão calorosa, quero pedir a todos: de hoje até o dia 2 de outubro, é fundamental que os baianos comparem os candidatos ao governo da Bahia. Avaliem a história e as realizações de cada um”, disse.

Mais cidades

Ainda nesta sexta-feira, Neto participou de carreatas em Lagoa Real e Pindaí, além de Ibiassucê, todas no território do Sertão Produtivo baiano. À noite, ainda realiza evento em Caculé.

Em Lagoa Real, Neto percorreu cerca de 5 km em carreata. No final do trajeto, ao lado do ex-prefeito da cidade, Bida (União Brasil), o candidato a governador conversou com a população. No bate-papo, Neto ressaltou que, caso seja eleito, vai fazer o melhor governo de todo o país: “Nós podemos fazer história no próximo dia 2 de outubro, uma história que terá um futuro muito melhor para nosso estado”, disse.

Em Pindaí, a multidão abordou Neto assim que ele desceu do carro. Foram muitas selfies e abraços até chegar à picape na qual seguiu em carreata ao lado de lideranças locais. “Esse é o momento de trazer a vocês uma palavra de compromisso, não serei um governador que chega apenas na véspera da eleição com algumas pequenas obras, estarei presente aqui por todo o mandato”, disse.