Em clássico nordestino, Bahia e Sport fazem confronto no G4 da Série B

Um dos principais clássicos do futebol nordestino, Bahia e Sport vão escrever mais um capítulo na rivalidade entre baianos e pernambucanos. Nesta quarta-feira (8), as duas equipes se enfrentam na Fonte Nova, pela 11ª rodada da Série B. A bola rola a partir das 21h30.

Além da história que envolve o clássico, a partida é um confronto direto dentro do G4. Enquanto o Bahia inicia a rodada na vice-liderança, com 19 pontos, o Leão da Ilha é o terceiro, com 18.

Por isso, quem vencer na Fonte Nova, além de somar os três pontos, vai impedir que um concorrente direto pontue na rodada. A expectativa é mais uma vez de bom público na Fonte Nova. Até ontem, cerca de 25 mil ingressos haviam sido garantidos.

Diante do cenário, o atacante Matheus Davó garante empenho de sobra pelo lado tricolor para sair vitorioso. “Motivação é o que não vai faltar nesse jogo, é um clássico, é um ponto importante para a nossa briga. Vai ser importante os gols saírem, mas se sair assistência, qualquer forma de ajudar o clube, vai ser importante também”, disse o atacante.

Herói do Bahia ao sair do banco de reservas e marcar os dois gols na virada por 2x1 sobre o Criciúma, Matheus Davó já fez quatro gols na Série B e a tendência é que forme o trio de ataque junto com Rildo e Rodallega. De volta após cumprir suspensão, Marco Antônio deve ficar como opção no banco, assim como Raí Nascimento e Jacaré, que jogaram mal diante da equipe catarinense.

Os problemas para Guto Ferreira estão no meio-campo e defesa. Com o volante Rezende machucado, Mugni e Emerson Santos disputam a vaga ao lado de Patrick e Daniel. Na zaga, Didi herda a posição do suspenso Ignácio.

Do outro lado, o Sport também aposta no seu artilheiro para surpreender o tricolor. Lateral esquerdo de origem, foi jogando no ataque que Luciano Juba se encontrou no Leão. Ele já balançou as redes quatro vezes na Série B. Todos os gols foram marcados de fora da área, o que deve deixar a defesa tricolor mais atenta.



Revanche

Fora a busca por mais um triunfo na Série B, a partida contra o Sport vai ter um gostinho de revanche para o Bahia. O rubro-negro foi o último time que bateu o tricolor na Fonte Nova.



Em março, as equipes se enfrentaram pela fase de grupos da Copa do Nordeste e o Sport venceu por 3x2. Desde então, o Esquadrão não foi mais derrotado nos seus domínios. Em oito jogos, venceu sete e empatou um. Na Série B, o time de Guto Ferreira tem 100% de aproveitamento como mandante após cinco partidas.

De acordo com cálculos do Bahia, no histórico geral, a partida de hoje será a de número 96 entre os clubes. O tricolor leva vantagem, com 37 vitórias. Os pernambucanos venceram 30, e 28 jogos terminaram empatados.

Nos últimos dez encontros, a vantagem é do Leão da Ilha, que venceu oito, sendo quatro na Fonte Nova. O Esquadrão ganhou dois.