Em clima de decisão, Vitória visita o Castanhal na Copa do Brasil

Depois de fazer seis jogos seguidos pelo Campeonato Baiano, é a hora do Vitória enfrentar a primeira decisão da temporada. Nesta quinta-feira (3), às 20h30, o Leão estreia na Copa do Brasil contra o Castanhal, do Pará. A disputa é em partida única no Estádio da Curuzu, em Belém.

Por ser visitante, o regulamento do torneio dá ao rubro-negro a vantagem de jogar pelo empate para avançar à segunda fase - e ter pela frente o estreante Glória-RS. Mas o elenco não se contenta com pouco para garantir a classificação.

“Eu entendo que uma vantagem como essa não pode ser administrada no início do jogo. Nós não podemos iniciar a partida pensando em uma condição de empate. Nossa equipe vai entrar em campo para buscar a vitória”, garante o técnico Dado Cavalcanti.

“Se o resultado não estiver vindo, aí entendo que podemos utilizar o final do jogo para administrar alguma coisa. Mas é um erro muito grande iniciarmos uma partida como essa pensando em empatar. (...) Não temos o direito de errar em um jogo único. Precisamos fazer o jogo o mais consistente e equilibrado possível para levarmos a classificação”, completa.

Até aqui, o Vitória não sofreu gol fora do Barradão na temporada. O demonstrativo, porém, é pequeno: o Leão só disputou dois duelos longe de seu estádio, contra Barcelona de Ilhéus e Vitória da Conquista. Nos dois, ganhou por 1x0. Agora, será o primeiro teste em outro estado.

A classificação, aliás, vale muito para o rubro-negro também financeiramente. Se passar do Castanhal, o Vitória garante R$ 750 mil, premiação dada para quem chega à segunda fase. Como a participação no torneio já assegura R$ 620 mil, o montante chegaria a R$ 1,37 milhão.

Escalação

Dado Cavalcanti promoverá ao menos uma alteração na equipe titular. “Não vou entregar qual é a escalação, mas adianto, sim, que haverá mudança”, afirmou na quarta-feira (2).

A tendência é que a troca seja no ataque, setor que tem dado dor de cabeça. Nos seis jogos do Campeonato Baiano, o time marcou somente quatro gols - média de 0,67 por partida.

“Vamos adotar a mesma estratégia de outros jogos, tentar criar oportunidades de gol, buscar ser a equipe ofensiva que nós fomos e que estamos sendo. Embora a gente saiba que precisa melhorar muito na eficiência ofensiva. Somos hoje, infelizmente, uma equipe que faz poucos gols. Mas entendo também que alguns detalhes podem valer nesse confronto, e a gente pode usar alguns detalhes ofensivos a nosso favor”, comentou Dado.

Assim, o mais provável é que Guilherme Queiroz, que foi titular em todos os jogos do Leão no ano, perca a vaga. O centroavante balançou a rede apenas uma vez, na estreia, e em meio à seca ainda perdeu um pênalti no clássico contra o Bahia. Quem deve aparecer na equipe é Erik.

Um possível Vitória tem: Lucas Arcanjo, Alemão, Ewerton Páscoa, Alisson Cassiano e Vicente; João Pedro, Eduardo e Jadson; Luidy, Roberto e Erik.