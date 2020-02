Em clima de mistério, Vitória encerra preparação para o clássico

Em tom de mistério, o Vitória finalizou a preparação para o clássico contra o Bahia, que será disputado no domingo (1º), às 16h, no Barradão, pelo Campeonato Baiano.

Neste sábado (29), o elenco rubro-negro fez o último treino antes da partida e iniciou a concentração na Toca do Leão. Apesar de não ter desfalques e contar com força máxima, o técnico Agnaldo Liz não deu pistas sobre o time que vai iniciar o clássico. Ao contrário do habitual, nem mesmo a lista de atletas relacionados foi divulgada.

A escalação só vai ser revelada minutos antes da partida, mas a tendência é que o Leão entre em campo com: João Pedro, Wellisson, Carlos, Nuno e Leocovick; Gabriel Bispo, Maykon Douglas e Nickson; Levi, Caíque Souza e Eron.

Com 11 pontos, o Vitória é o vice-líder do Campeonato Baiano. O Leão tem a mesma pontuação do líder Bahia e fica atrás pelo saldo de gols (5 a 3). Por isso, o triunfo isolaria o rubro-negro na ponta do estadual.

Vale lembrar que o clássico terá torcida única, e apenas os torcedores do Vitória vão ter acesso ao Barradão. Os ingressos estão à venda e custam R$ 60 / R$ 30 a arquibancada e R$ 100 / R$ 50 a cadeira.