Em cúpula, Bolsonaro diz que 'Brasil está na vanguarda no combate à mudança do clima'

O presidente Jair Bolsonaro discursou nesta quinta-feira, 22, na cúpula do clima convocada pelo presidente Joe Biden, e voltou a defender que o Brasil "está na vanguarda no combate à mudança do clima" e cumpre as medidas para combater o desmatamento e preservar a Floresta Amazônica.

Também reafirmou o pedido de mais recursos para viabilizar um combate mais assertivo da destruição florestal e proteger o meio-ambiente.

"O Brasil não apenas se deestaca pelas ações do Brasil, mas está na vanguarda no combate à mudança do clima, tanto por nossas conquistas, quanto pelos compromissos que estamos dispostos a assumir", disse Bolsonaro.

"O Brasil participou com menos de 1% das emissões de gases do efeito estufa. No presente respondemos por menos de 3% das emissões de gases anuais", discursou Bolsonaro na cúpula do clima.

"Contamos com uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Somos pioneiros na difusão de biocombustíveis renováveis. Promovemos uma revolução verde a partir da ciência e da educação. Somos o país pioneiro em em uso de energias renováveis e promovemos uma revolução verde baseada em ciência e inovação, o que faz da agricultura brasileira uma das mais inovadores do planeta."

Assista ao discurso do presidente: