Em dia de contratações, Bahia faz treino de dois turnos no CT

Em dia movimentado com anúncios de novas contratações, o elenco do Bahia seguiu com os trabalho de pré temporada nesta quarta-feira (28) no CT Evaristo de Macedo. Pela manhã, o elenco tricolor fez atividades na academia sob supervisão do preparador físico Antonio Borges. Na sequência, os atleta foram ao campo para fazer trabalhos táticos com o Renato Paiva.

O técnico português fez treinamento tático em campo reduzido e cobrou movimentação dos atletas durante a atividade. Já pela tarde, o grupo focou em finalizações e lances de bola parada.

Se recuperando de lesão, o goleiro Danilo Fernandes permaneceu na academia com os fisioterapeutas e ainda não tem previsão exata de retorno aos gramados. Com exceção de Danilo, todo o elenco tricolor foi ao campo do CT.

A próxima sessão de treinos será na manhã desta quinta-feira (29). Pela tarde, às 15h, os novos contratados Gabriel Teixeira e Marcos Felipe serão oficialmente apresentados pelo Bahia em coletiva na Arena Fonte Nova.

Além de Biel e Marcos Felipe, o tricolor anunciou outros dois atletas entre a terça e quarta-feira. O centroavante Everaldo chegou do futebol japonês com contrato até 2025 e o zagueiro David Duarte assinou por empréstimo com opção de compra até o fim de 2023.