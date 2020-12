Em dia de despedida, ACM Neto se emociona ao entregar Cmei no Subúrbio

A inauguração do novo Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Deputado Lourival Evangelista, em Plataforma, ocorrida na manhã desta quinta-feira (31), marcou não só a entrega de mais uma obra da prefeitura no Subúrbio e na área da educação. A solenidade, que começou com toda pompa oficial, a exemplo do hasteamento de bandeiras, terminou com muitas doses de emoção por conta da despedida do prefeito ACM Neto, que passa o bastão para o sucessor Bruno Reis na sexta (1º).

ACM Neto, que em oito anos de administração comandou a construção, reconstrução ou reforma de 250 unidades de ensino por toda Salvador - além de deixar outras 11 quase prontas para Bruno Reis inaugurar logo no início de 2021 -, não segurou as lágrimas durante o discurso e com as homenagens que recebeu. Uma dessas homenagens foi a exibição de um vídeo em que soteropolitanos comuns agradecem ao prefeito pelo trabalho realizado.

"Superamos o ambiente de descrédito e desconfiança da população com a prefeitura. Foi o que encontramos ao assumir em 2013. Aqui no Subúrbio Ferroviário, onde começamos a gestão em 2013 e estamos encerrando com uma série de atividades hoje, muitos nem se consideravam mais como soteropolitanos, diante da situação de abandono. Mudamos essa realidade, e isso é emocionante", disse ACM Neto.

Cerca de 80% dos investimentos da prefeitura na gestão atual foram destinados justamente para as áreas mais carentes da cidade. Com isso, o Subúrbio recebeu uma atenção especial, sendo escolhido o palco da despedida de ACM Neto. A prefeitura foi oficialmente transferida nesta quinta para a região, durante a solenidade de inauguração do Cmei em Plataforma, e mais três eventos acontecem até o começo da tarde: a ordem de serviço do Morar Melhor em Praia Grande, a vistoria da obra de um canal em Nova Constituinte e a entrega da nova Praça da Revolução, em Periperi.

"Estou aqui pedindo hoje oficialmente a Bruno Reis, diante da imprensa, que continue dando essa atenção especial ao Subúrbio que nós demos, inclusive com o apoio dele próprio. Tenha um olhar especial pelo Subúrbio, Bruno. Continue fazendo o que fizemos juntos nesses oito anos, que foi tirar a prefeitura do Palácio Thomé de Souza, sair do Centro da cidade e governar nos bairros", afirmou ACM Neto, ao lado do prefeito eleito, que participa da agenda desta quinta.

Estrutura

A escola inaugurada por ACM Neto, que recebeu ainda homenagens da Secretaria Municipal de Educação (Smed) e da coordenação das Prefeituras-Bairro, está localizada na Rua Úrsula Catarino, s/n, Plataforma. Desativado no final de 2016, o Cmei foi demolido e totalmente reconstruído. A nova estrutura teve a capacidade ampliada para atender 250 crianças na creche e pré-escola.

Com investimentos da ordem de R$ 3,8 milhões, a unidade conta com uma nova estrutura ampla e equipada. São 1.185,04 m² de área construída, em dois pavimentos, agora com oito salas de aula destinadas à Educação Infantil, todas climatizadas e com mobiliário novo.

O Cmei ganhou ainda sala multiuso, brinquedoteca, secretaria, condenação, diretoria, sala dos professores, sanitários masculinos, femininos, infantis, refeitório, cozinha, triagem, depósito de merenda, depósito de material de limpeza, depósito de material didático, solários e guarita.

A unidade antiga funcionou até 2016 quando precisou ser desativada por apresentar estrutura em pré-moldado, totalmente comprometida, com telhado danificado e instalações elétricas e hidráulicas sem condições de uso.

Deputado

Em seu discurso, ao lado também do titular da Smed, Bruno Barral, outro que se despede da prefeitura nesta quinta, ACM Neto homenageou o deputado estadual que empresta o nome ao Cmei, Lourival Evangelista, que faleceu em dezembro de 2013.



"Lourival Evangelista foi um parlamentar que prestou inúmeros serviços ao Subúrbio Ferroviário de Salvador. Era amigo do meu avô Antonio Carlos Magalhães. Uma pessoa cuja trajetória ganha ainda mais brilho em função da inauguração dessa escola aqui hoje. Aliás, essa é uma homenagem a todos os moradores de Plataforma, a todos que tem compromisso com essa região da cidade".