Em dia de vacinação de crianças, secretário pede que famílias evitem posto da UniFTC

O secretário municipal de Saúde, Leo Prates, fez um pedido às famílias que estão levando crianças para serem vacinadas contra a covid-19 neste sábado (22). Segundo o secretário, está havendo uma concentração com filas no posto da UniFTC, enquanto outros pontos de vacinação estão livres.

"Está tendo uma concentração muito grande na FTC e outros pontos estão vazios. Estou chegando ao 5º Centro agora e há pouquíssimas crianças. O 14º Centro também está vazio e as pessoas estão se concentrando na FTC", pediu, em mensagem enviada à imprensa.

A UniFTC é o posto que está funcionando como drive-thru adaptado neste sábado. Prates informou que solicitou o aumento de oito equipes para 14 no local.

Até as 16h deste sábado (22), Salvador terá a segunda edição do “Dia da Criança é Dia da Vacina”, uma mobilização especial para imunização infantil contra a covid-19. Para vacinar esse público, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) instalou 29 pontos fixos espalhados por toda cidade, que tiveram início às 8h e seguem até as 16h.

Neste sábado, os postos tradicionais montados na Arena Fonte Nova e no 5º Centro de Saúde não estão funcionando como drive-thru. Assim, são pontos fixos e a vacinação nesses locais acontece no modelo convencional.

Até 10h, cerca de 1,6 mil crianças tinham ido aos postos com os pais ou responsáveis para garantir a proteção contra o coronavírus.

Confira a lista de pontos de vacinação:

CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS SEM COMORBIDADES

Pontos fixos: Arena Fonte Nova (Nazaré), UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Beira Mangue, USF Tubarão, USF Ilha Amarela, USF Plataforma, USF Colinas de Periperi, USF Vista Alegre, USF Teotônio Vilela (Nova Brasília de Valéria), Clube de Periperi, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), USF Cajazeiras V, 5º Centro de Saúde (Barris), USF Fernando Filgueiras (Cabula IV), CSU Pernambués, USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), UBS Pires da Veiga (Pau da Lima), USF Cambonas, UBS Marechal Rondon, USF Boa Vista de São Caetano, USF Mario Andrea (Sete Portas), USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Vale do Matatu, USF Zulmira Barros (Costa Azul), USF Curralinho, USF Pituaçu, USF San Martim III, USF Mussurunga I e USF Nova Esperança.

CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS COM COMORBIDADES E CRIANÇAS DE 5 ANOS SEM COMORBIDADES

Pontos fixos: UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora) e UBS Pires da Veiga (Pau da Lima).

DRIVE ADAPTADO – PARA TODOS OS PÚBLICOS

FTC Paralela.