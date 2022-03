Em duelo pelo G4, Bahia e Atlético de Alagoinhas se enfrentam no Carneirão

A situação do Bahia no Campeonato Baiano é complicada. O tricolor precisa de uma reação para evitar amargar uma histórica eliminação na primeira fase. A chance para a recuperação é hoje, quando visita o Atlético de Alagoinhas, às 19h15, no estádio Carneirão, pela 7ª rodada.

O duelo, aliás, é um confronto direto entre as equipes que brigam por uma vaga no G4. Enquanto o Esquadrão inicia a rodada na sexta colocação, com seis pontos, o Carcará é o quinto, com oito. A dupla tenta ultrapassar o Vitória, que está no limite da zona de classificação às semifinais, na quarta posição, com nove pontos. Por isso, ninguém pode mais em deixar pontos pelo caminho.

No caso do Bahia, o triunfo em Alagoinhas é mais do que fundamental. Se vencer, chegará aos nove pontos e entra provisoriamente na zona de classificação caso consiga pelo menos dois gols de diferença, o que faria a equipe superar o Vitória nos gols feitos. Além disso, deixaria para trás um adversário direto na disputa.

Mas se perder, o Bahia se complica de vez no estadual. Além de aumentar a distância até a zona de classificação para cinco pontos faltando duas rodadas, um novo revés hoje pode deixar o time mais próximo da zona de rebaixamento. Primeiro dentro da zona, o Doce Mel tem quatro pontos e ficará com um jogo a menos, já que só enfrenta o Vitória na próxima quarta-feira, dia 9, em Cruz das Almas.

Para evitar a segunda derrota seguida na competição, o técnico Guto Ferreira conta com pelo menos um retorno importante. Poupado contra a Juazeirense, o atacante Rodallega treinou normalmente e deve voltar ao time titular. O colombiano é o artilheiro tricolor na temporada, com sete gols.

Por outro lado, o zagueiro Luiz Otávio ainda trata dor no joelho e está como dúvida. Caso o zagueiro não tenha condições de jogar, Guto optará por manter Gustavo Henrique ao lado de Ignácio ou escalar o jovem Henrique na defesa.

O atacante Marcelo Cirino é outro que não tem presença garantida na partida. Ele não joga desde o atentado ao ônibus do Bahia, na quinta-feira passada. O clube divulgou que ele tem sentido dor de cabeça e ouvido desde então.

Atlético

No Atlético de Alagoinhas, a partida contra o Bahia é encarada como o jogo da vida do Carcará na temporada. Apesar de também disputar a Copa do Nordeste - e de ter jogado a Copa do Brasil, mas já foi eliminado -, o clube não esconde que a prioridade é o Campeonato Baiano, em que busca o bicampeonato.

Se vencer hoje, o Atlético não só praticamente sepultará as chances de classificação do Esquadrão, como assumirá a segunda colocação, ultrapassando Vitória, Barcelona de Ilhéus e Bahia de Feira - esses dois últimos pelo saldo de gols.

O técnico Agnaldo Liz não contará com um dos seus principais jogadores: o volante Dionísio está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O também volante Leandro Sobral aparece como opção no meio-campo.

O Carcará tenta encerrar a sequência de seis jogos sem vencer, com três derrotas pela Copa do Nordeste e três empates por Baiano e Copa do Brasil no período.

Por sinal, a última vitória da equipe foi justamente sobre o Bahia. Pelo Nordestão, o Atlético bateu o tricolor de virada por 2x1, no mesmo Carneirão, no dia 5 de fevereiro. Raí Nascimento abriu o placar para o Esquadrão, Iran e Dionísio anotaram os gols para os donos da casa.



Confira as prováveis escalações:



Atlético: Fábio Lima, Paulinho, Iran, Bremmer e Caetano; Lucas Alisson, Leandro Sobral e Miller; Thiaguinho, Rael e Jerry. Técnico Agnaldo Liz.



Bahia: Matheus Teixeira, Douglas Borel, Ignácio, Gustavo Henrique e Matheus Bahia; Willian Maranhão, Patrick e Daniel; Raí, Rodallega e Luiz Henrique. Técnico: Guto Ferreira.