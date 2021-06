Em entrevista, Jinki fala sobre mulheres negras nos games

As mulheres são maioria nos games, cerca 52% dos jogadores, de acordo com os números da Pesquisa Games Brasil (PGB) 2021. No entanto, o espaço conquistado por elas ainda é pouco, ainda mais se estivermos tratando de mulheres negras. “Resolvi ser streamer para ser a representatividade que eu procurava”, diz a paulista Gabriela ‘Jinki’, de 23 anos, que joga League of Legends (LoL).



Jinki, membro da equipe só de mulheres Garotas Mágicas e uma das streamers oficiais do SBT Games, conversou em vídeo com o jornalista e colunista de tecnologia do CORREIO Ivan Dias Marques, como parte da programação especial do CORREIO Gamer, uma série de bate-papos com gamers, streamers e outros profissionais da área para falar de carreira, formação, mercado, investimentos e muito mais realizada pelo CORREIO.

Como pouco mais de um ano ‘streamando’, ela já conquistou um espaço importante e está em busca de mais do que seus cerca de 30 mil seguidores no Twitch, principal plataforma usada por streamers para publicar seus vídeos: ser uma referência e um apoio para meninas negras que sonham em entrar nessa área.



