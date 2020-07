Em fase artilheira, Élber revela que recebeu dicas de Gilberto

A retomada do futebol não poderia ter sido melhor para o atacante Élber. O camisa 7 conseguiu manter o faro artilheiro que vem apresentando desde o início da temporada e marcou um golaço no duelo contra o Náutico, vencido pelo Bahia por 4x1, pela Copa do Nordeste.

A boa fase de Élber é comprovada pelos números. Esse ano, o atacante já balançou as redes cinco vezes e em apenas 11 jogos já alcançou a mesma quantidade de gols que fez nas temporadas de 2018 e 2019.

De acordo com Élber, o bom momento contou com algumas dicas de Gilberto, principal artilheiro do Bahia em 2020, com sete gols. Como moram no mesmo condomínio, o atacante diz que aproveita para pegar umas dicas com "Golberto".

"Estou muito feliz. Todos os jogadores têm metas individuais para serem batidas, no meu caso não é diferente, eu tenho as minhas metas, estou procurando batê-las, mas primeiro penso no coletivo. Sem a ajuda dos companheiros não estaria fazendo os gols. Morar no mesmo condomínio do Gilberto, estar sempre ao lado dele, pegando os toques de como fazer os gols, está me ajudando. Espero que saiam muito mais. Estar ali com ele brigando pela artilharia do clube é uma honra e tomara que daqui para frente a gente possa estar marcando o maior número de gols possíveis", explicou Élber.

A torcida do Bahia torce para que Élber continue balançando as redes neste sábado (25), quando o tricolor tem um desafio importante diante do Botafogo-PB, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

No duelo de jogo único, o Esquadrão precisa vencer por qualquer placar para avançar à semifinal. Em caso de empate, o classificado será definido nos pênaltis. Por isso, Élber pede atenção ao time paraibano.

"Vai ser um jogo difícil, realmente é um clube que vem crescendo nos últimos anos. Hoje ou amanhã o professor vai passar umas coisas para a gente estudar o adversário. Como estamos preocupados com eles, eles também estão preocupados conosco e temos que fazer o nosso melhor, colocar o nosso futebol em campo e fazer o nosso jogo. Vai ser difícil, mas temos todas as condições de fazer um grande jogo, vencer e dar mais um passo rumo ao nosso objetivo final", afirmou o atacante.

A partida entre Bahia e Botafogo-PB será disputada no estádio de Pituaçu, às 21h30. Quem passar pega na semifinal o vencedor de Confiança x Santa Cruz.