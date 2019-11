Em fase ruim, Bahia terá sequência contra líder e vice da Série A

O momento ruim do Bahia no Campeonato Brasileiro preocupa. O tricolor segue irreconhecível no segundo turno e há cinco rodadas não sabe o que é vencer. Contra a vice-lanterna Chapecoense, na Fonte Nova, o time voltou a apresentar futebol pobre e só arrancou o empate em 1x1 aos 39 minutos do 2º tempo.

Agora, o Esquadrão vai ter que se superar para conseguir dar a volta por cima e reencontrar o caminho das vitórias. E a missão não promete ser fácil, já que nas próximas duas rodadas o Bahia encarar líder e vice-líder.

O primeiro desafio será neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, quando pega o Flamengo. A meta do Bahia no duelo será o de quebrar um tabu. Curiosamente, o time carioca não perde um jogo desde que foi derrotado pelo próprio Bahia, por 3x0, no dia 4 de agosto, na Fonte Nova, em duelo válido pela 13ª rodada.

Depois disso, o Flamengo construiu uma invencibilidade de 22 jogos. Desses, 18 foram no Campeonato Brasileiro, ultrapassando o time campeão mundial de 1981 e o de 1984, alcançando a sua maior série invicta na competição. Nos 22 jogos sem perder, o Flamengo somou 18 vitórias e quatro empates.

Uma semana depois de pegar o líder do Brasileirão, o adversário será o vice-líder Palmeiras. O alviverde tem campanha mais modesta que o rubro-negro, mas também vive grande momento no campeonato. Sob o comando de Mano Menezes, o time soma 11 vitórias nos últimos 15 jogos do torneio.

Desde o empate com o Bahia, por 2x2, no Allianz Parque, pelo primeiro turno do campeonato, o Palmeiras disputou 19 jogos. Foram 12 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas no período. Antes da partida na Fonte Nova, o Porco tem pela frente o clássico com o Corinthians, domingo, no estádio do Pacaembu.

Sequência da virada

Essa não é a primeira vez que o Bahia amarga um longo jejum sem vencer na atual edição do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o Esquadrão embalou uma série de sete partidas sem vitórias. Foram quatro empates e três derrotas na época.

A sequência só foi quebrada justamente contra o Flamengo. Na Fonte Nova, Gilberto anotou os três gols do triunfo por 3x0, todos no primeiro tempo. Na ocasião, o camisa 9 também encerrou o jejum que vivia e voltou a balançar as redes depois de quatro jogos. Agora, a seca do atacante já dura nove jogos.

Foi também a partir da vitória sobre o Flamengo que o Bahia virou a chave e conseguiu embalar uma sequência invicta de sete jogos, que só foi quebrada com a derrota para o Corinthians, por 2x1, no Itaquerão, na abertura do segundo turno.

Autor do gol do empate contra a Chapecoense, o meia-atacante Marco Antônio sabe da dificuldade que vai ser encarar o Flamengo no Maracanã, mas acredita que o Bahia pode fazer um bom jogo no Rio de Janeiro.

“É difícil até falar do Flamengo. No primeiro turno a gente fez um bom jogo, Gilberto fez três gols e nos deu o triunfo, mas agora é esquecer esse jogo e já pensar na partida de domingo. O Flamengo é um time muito difícil, mas é jogar como a gente vem jogando fora de casa. Correr pra caramba e quem sabe surpreender o Flamengo lá. Temos que estar muito atentos, o time do Flamengo no contra-ataque é mortal, e temos que entrar concentrados para fazer um bom jogo e reencontrar o caminho das vitórias”, analisou o jogador, que virou dúvida para o confronto após sofrer uma entorse no pé direito.