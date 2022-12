Em fim de contrato, Bahia se despede de Rodallega; meia encaminha renovação 

Chegou ao fim a passagem do colombiano Hugo Rodallega no Bahia. Na noite desta quarta-feira (7), o Esquadrão anunciou que o centroavante de 37 anos não terá o contrato renovado para a próxima temporada.

Rodallega foi o artilheiro do Bahia em 2022, com 13 gols, mas terminou o ano em baixa. Ele viveu grande fase nas primeiras competições do ano, sendo o melhor marcador da Copa do Nordeste, com oito gols. No Baianão, ele balançou as redes outras quatro vezes vezes.

O desempenho na Série B, no entanto, não foi o esperado. Rodallega se machucou na estreia e ficou um bom tempo parado. Quando voltou ao time, não conseguiu se adaptar. Ele marcou apenas um gol no Brasileirão.

"Chega ao fim o contrato do atacante Rodallega - quem mais fez gol pelo Bahia em 2022. Ao todo, desde agosto do ano passado, foram 60 jogos e 19 bolas na rede. Boa sorte, artilheiro!", escreveu o Bahia.

Mugni fica

Quem tem acerto encaminhado para a renovação de contrato é o argentino Lucas Mugni. Ele foi um dos destaques do Esquadrão na Série B. Nos últimos dias, clube e jogador chegaram a um acerto para estender o vínculo por mais uma temporada.

Sob o comando do Grupo City, o Bahia iniciará a pré-temporada no próximo dia 12, na Cidade Tricolor. No ano em que voltará a disputar a Série A do Brasileirão, o tricolor será dirigido pelo técnico português Renato Paiva. O novo treinador desembarcou em Salvador nesta quarta-feira.