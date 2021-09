Em frente ao Congresso, apoiadores de Bolsonaro avançam sobre bloqueios

Antes mesmo do dia de manifestações do sete de setembro, as ruas de Brasília (DF) já estão tomadas por pessoas. Nesta segunda-feira (6), apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se reuniram na Esplanada dos Ministérios e retiraram os bloqueios policiais da via.

Vídeos publicados nas redes sociais ainda mostram caminhões e veículos entrando na Esplanada após a retirada das grades de proteção que estavam no local desde a noite de domingo (5).

Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que o acordo com a Secretaria de Segurança Pública era de que os veículos só seriam liberados a partir de 0h desta terça (7) e que uma possível antecipação estava sendo negociada. Contudo, já é possível ver que o acesso já foi liberado para caminhões e ônibus.