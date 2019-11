Em jejum na Série A, Roger avalia pressão de jogar em casa

Quando entrar em campo neste domingo, às 16h, na Fonte Nova, contra o Palmeiras, o Bahia vai viver um momento bem diferente de grande parte da temporada. Se antes jogar em casa significava quase a certeza de conquistar os três pontos, agora o time já começa as partidas pressionado.

E essa cobrança maior por parte do torcedor tem uma explicação: o time já acumula seis na Série A do Brasileirão. Dentro de casa, o jejum é de cinco jogos. Números que têm deixado elenco e comissão técnica em alerta.

Para o técnico Roger Machado, o desafio maior agora é, na reta final do Brasileirão, fazer o time voltar a produzir o que conseguiu durante o primeiro turno.

“Agora a pressão maior que nós temos, a interna, é que nós sabemos que podemos voltar ao nível que a gente apresentou no campeonato e nos credenciou a estar entre os primeiros colocados. A nossa campanha foi tão sólida que, passados seis jogos sem obter uma vitória, continuamos em nono lugar. A gordura que nós acumulamos nos permite ainda estar no campeonato. Então, claro que há uma pressão. Mas hoje, mais do que no começo do campeonato, eu acredito nesse time”, afirmou Roger.

Para se ter uma ideia de como o rendimento do Bahia jogando em casa caiu, basta analisar as campanhas do tricolor no primeiro e segundo turno. Na primeira metade da Série A, o Esquadrão venceu seis dos dez jogos que fez como mandante. Foram 21 pontos e um aproveitamento de 70% diante do seu torcedor.

Já no segundo turno, o Bahia ganhou apenas um dos seis jogos que teve em seus domínios. O aproveitamento caiu para 27,8%.

“No começo do campeonato a gente idealizava uma campanha, mas não imaginava que ia chegar neste momento a uma condição que a não realização desses objetivos imediatos frustrou o torcedor. Eu entendo a mágoa do torcedor, poderia ter sido diferente em várias circunstâncias, mas a frustração é na mesma expectativa que foi gerada. É proporcional ao que a gente já fez”, analisou o treinador tricolor.