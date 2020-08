Em jogo agitado, Vitória perde do Ceará e está fora da Copa do Brasil

O Vitória está eliminado da Copa do Brasil. Em jogo repleto de emoção, o rubro-negro perdeu para o Ceará, de virada, por 4x3, na noite desta quarta-feira (26), no Barradão, e deu adeus ao torneio nacional na terceira fase. A partida foi marcada por polêmicas de arbitragem. Além de sete gols, teve três pênaltis, três expulsões e gol não validado.

O começo do jogo foi animador para o torcedor rubro-negro. Em apenas 15 minutos, o Vitória conseguiu reverter a vantagem do Ceará. O placar de 2x0 construído com gols de Léo Ceará e Thiago Carleto davam a classificação à equipe baiana, que havia perdido o jogo de ida, no estádio Castelão, em Fortaleza, por 1x0, e precisava vencer por dois gols de diferença para avançar à quarta fase do torneio.

O Leão se mostrou aguerrido e apresentou futebol empolgante, mas a expulsão de jogadores importantes como Léo Ceará e Vico ainda no primeiro tempo, além do poder de reação do Ceará, que teve forças para virar a partida no Barradão, fizeram com que a comemoração inicial se transformasse em tristeza no apito final.

E TOME CARTÃO VERMELHO

Aos 30 minutos do primeiro tempo, Vitória e Ceará ficaram em campo com um jogador a menos. Enquanto aguardavam cobrança de escanteio, o centroavante Léo Ceará e o volante Charles se desentenderam dentro da área e o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior deu cartão vermelho para os dois. Depois, aos 37 minutos, Vico também foi mais cedo para o chuveiro após levar a segunda chapa amarela por reclamação.

LAMENTÁVEL

Insatisfeito com a arbitragem, o presidente Paulo Carneiro entrou em campo no intervalo para reclamar. O lateral direito Léo tentou tirá-lo e levou um empurrão. Depois, o dirigente se aproximou do jogador Vinícius, do Ceará, e interrompeu a entrevista do atleta à TV Bahia: “Vagabundo” e “eu lhe dou porrada”, gritou. O meia, ex-Bahia, é desafeto do Vitória por causa da dancinha que fez em um Ba-Vi disputado em 2018. Dessa vez, porém, não dançou após o gol.

Paulo Carneiro invadiu o campo no intervalo

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

PRIMEIRO TEMPO ALUCINANTE

Em desvantagem no placar, o Vitória começou o jogo em alta voltagem. A intensidade do setor ofensivo não demorou a dar resultado. Logo aos sete minutos, Léo Ceará estufou a rede do Barradão. Thiago Carleto cruzou, Luiz Otávio desviou de cabeça e a bola sobrou para o centroavante, que bateu de primeira e saiu para o abraço: 1x0.

O segundo gol do Vitória saiu pouco tempo depois, quando o goleiro Fernando Prass derrubou Vico dentro da área. O pênalti foi convertido por Thiago Carleto, que bateu firme no canto direito aos 15 minutos e ampliou o placar: 2x0.

Um novo fato marcante voltaria a acontecer, só que dentro da área do Vitória, aos 30 minutos. No aguardo da cobrança de um escanteio, o atacante Léo Ceará e o volante Charles se desentenderam e foram expulsos de campo. Na sequência, quando o escanteio foi batido, a equipe visitante conseguiu marcar, mas não teve o gol validado. O escanteio foi cobrado fechadinho, direto para a meta e exigiu boa defesa de Ronaldo. Leandro Carvalho pegou a sobra, mandou para a meta e Guilherme Rend tirou de lá com o pé de apoio em cima da linha. A arbitragem não viu, mas a bola chegou a entrar.

De pênalti, o Ceará teve nova chance de diminuir o placar quando a bola bateu na mão de Vico dentro da área. Rafael Sobis cobra aos 39 minutos, mas Ronaldo defende. Antes, o Vitória perdeu mais um jogador. Inconformado com a marcação da arbitragem, Vico, que ja tinha amarelo, leva o segundo e é expulso de campo.

O camisa 1 do Vitória cresce no jogo. Ronaldo também impediu a tentativa de Leandro Carvalho, que bateu de cara para o gol. Ele só não conseguiu segurar a cobrança de pênalti de Vinícius, aos 46 minutos. O pênalti foi cometido por Fernando Neto e sofrido por Rafael Sobis, mas dessa vez o Ceará mudou o batedor: 2x1.

VIRADA DO CEARÁ NO SEGUNDO TEMPO

O Vitória lamentou logo no começo da etapa final. Após dois minutos de bola rolando, Thiago Carleto marcou contra e cedeu o empate para o time cearense. Leandro Carvalho cruzou e o lateral rubro-negro errou a pontaria na tentativa de fazer o corte: 2x2.

O Vitória tentou reagir com Gabriel Furtado. Após cobrança de falta de Carleto, o zagueiro aproveitou sobra de bola, chutou da intermediária e carimbou a trave. Apesar da tentativa rubro-negra foi o Ceará que encontrou o caminho do gol outra vez. Vinícius roubou a bola de Maurício Ramos e tocou para Fernando Sobral, que assinou a virada no Barradão: 3x2.

Sem se abater, o Vitória conseguiu igualar o marcador aos 19 minutos. Após cobrança de falta, Jonathan Bocão mandou para o gol. Fernando Prass espalmou, Jordy Caicedo aproveitou o rebote e estufou a rede: 3x3. Da intermediária, Rafael Carioca ainda mandou uma bomba no travessão, mas foi o Ceará que fechou o placar. Aos 43 minutos, Lima entrou na área, girou e deu nímeros finais ao jogo para sacramentar a eliminação rubro-negra: 4x3.





FICHA TÉCNICA

Vitória 3x4 Ceará - 3ª fase da Copa do Brasil

Vitória: Ronaldo, Jonathan Bocão, Gabriel Furtado, Maurício Ramos (Júnior Viçosa) e Thiago Carleto (Mateusinho); Guilherme Rend (Jordy Caicedo), Fernando Neto (Felipe Garcia) e Marcelinho (Jean); Vico, Léo Ceará e Rafael Carioca Técnico: Bruno Pivetti.

Ceará: Fernando Prassa, Samuel Xavier, Gabriel Lacerda (Tiago), Luiz Otávio e Bruno Pacheco; William Oliveira (Fabinho), Charles, Fernando Sobral e Vinícius (Lima); Leandro Carvalho (Mateus Gonçalves); Rafael Sobis (Bergson). Técnico: Guto Ferreira.

Estádio: Barradão

Gols: Léo Ceará, aos 7 minutos, Thiago Carleto, aos 15, e Vinícius, aos 46, do 1º tempo; Thiago Carleto (contra), aos 2 minutos, Fernando Sobral, aos 15, Jordy Caicedo, aos 19, e Lima, aos 43, do 2º tempo

Cartão amarelo: Maurício Ramos e Thiago Carleto (Vitória); Fernando Prass, Mateus Gonçalves e Gabriel Lacerda (Ceará)

Cartão vermelho: Léo Ceará e Vico (Vitória); Charles (Ceará)

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Júnior, auxiliado por Luciano Roggenbaum e Luiz Souza Santos Renesto (trio do Paraná).