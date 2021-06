Em jogo com 'cara de Série A', Vitória visita o Botafogo para sair do Z4 da B

O horizonte pode até estar no acesso, mas o objetivo a curto prazo do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro passa pela outra ponta da tabela: sair da zona de rebaixamento. Vencer o Botafogo nesta quarta-feira (30) é a única forma de garantir que isso aconteça ainda nesta 8ª rodada sem depender de outros resultados. A bola rola às 21h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Se ganhar do alvinegro, o Leão automaticamente sai do Z4, pois ultrapassa o próprio Botafogo e Vila Nova na tabela, no mínimo. Com seis pontos, o Vitória ocupa a 18ª posição – foi ultrapassado pelo time goiano na abertura da rodada. A equipe carioca soma oito e aparece em 11º lugar. Enquanto olha para baixo, a distância do Vitória para o G4 cresce e já é de seis pontos.

“O campeonato está no começo, mas temos que ter atenção porque o Vitória não pode estar nessa situação. Vitória é uma equipe grande e tem que mirar a parte de cima. O Botafogo é uma equipe grande, vai brigar para subir junto com a gente. Com certeza vai ser um grande jogo e esperamos sair vitoriosos”, afirmou o centroavante Dinei, autor do gol rubro-negro na derrota por 2x1 para o Londrina, no Barradão, no último sábado.

Foi o segundo tropeço seguido do Vitória na Série B. Antes, o rubro-negro havia perdido para o Coritiba, por 1x0, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. “Sempre ruim ter derrotas assim. Duas consecutivas. Série B é difícil. Não podemos perder pontos em casa. Isso é fundamental. Temos que vencer a maioria das partidas em casa e buscar pontos fora. Agora nosso dever é buscar pontos fora de casa para que a gente possa chegar na parte de cima”, projetou Dinei.

O único triunfo do time na competição foi registrado na 5ª rodada, quando venceu o Brusque por 3x1, no Barradão. Portanto, ainda não venceu como visitante. Sob o comando de Ramon Menezes, isso até aconteceu e foi logo na estreia dele, quando o Leão bateu o Internacional por 3x1, de virada, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

ESQUEMA TÁTICO

Caso mantenha o esquema tático com três zagueiros, adotado em todos os jogos do Vitória que comandou fora de casa, o técnico Ramon Menezes deve mandar o time a campo com a seguinte escalação: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace, Mateus Moraes e Pedrinho; Gabriel Bispo, Pablo Siles e Soares; David e Dinei.

A mudança tática com relação ao último jogo, disputado no Barradão, seria a entrada de um zagueiro e a saída de um meia - Mateus Moraes na vaga de Bruno Oliveira. Em relação às peças, não será surpresa se o zagueiro Thalisson Kelven, relacionado pela primeira vez, for escolhido para estrear. Além disso, com o sistema defensivo reforçado, é possível que Pedrinho reapareça na lateral esquerda e Roberto fique como opção para o decorrer do jogo.

Reserva nas últimas três rodadas, o centroavante Samuel desfalca o grupo. Artilheiro do time na temporada, com sete gols, o prata da casa lesionou a coxa e nem viajou com a delegação para Volta Redonda.

Assim como o Vitória, o Botafogo vem de duas derrotas na Série B e também deve ter novidades para o jogo. O lateral direito Daniel Borges e e o atacante Diego Gonçalves devem ganhar as vagas de Warley e Marco Antônio.

O técnico Marcelo Chamusca deve mandar a campo um time formado por Douglas Borges, Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Guilherme Santos; Oyama, Pedro Castro e Chay; Ronald, Diego Gonçalves e Rafael Navarro.