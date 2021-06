Em jogo morno, Bahia e Corinthians ficam no 0x0, em Pituaçu

Em um jogo no qual as emoções só apareceram no segundo tempo, Bahia e Corinthians não passaram de um empate sem gols na tarde deste domingo (20), no estádio de Pituaçu, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de um primeiro tempo de poucas chances, os dois times até conseguiram criar lances de perigo na segunda etapa, mas faltou pontaria pelo lado tricolor, e bom desempenho do goleiro Matheus Teixeira para garantir lá na defesa.

O empate deixa o Bahia com oito pontos no Brasileirão. Já o Corinthians chegou a cinco. O próximo desafio do tricolor será na quinta-feira (24), quando recebe o Athletico-PR, às 21h30, no estádio de Pituaçu.

SEM EMOÇÃO

Com os retornos de Conti e Rodriguinho, o Bahia viu o Corinthians iniciar o duelo com mais posse de bola, mas com pouca criatividade para incomodar a defesa. Trabalhando a bola no meio-campo, o tricolor tentava se soltar, explorando as bolas enfiadas para surpreender a defesa adversária.

A primeira boa chance do jogo foi do Corinthians. O chute forte de Matheus Vital levou perigo ao gol de Teixeira. A resposta do Bahia quase veio com Thaciano. O meia recebeu passe e ia sair livre, mas errou o domínio. Sequência, Juninho não conseguiu aproveitar o cruzamento de Rossi.

Diante da pouca criatividade das duas equipes, o primeiro tempo foi marcado pelo toque de bola no meio-campo e pouca emoção. Só aos 42 minutos o Bahia voltou a reaparecer bem no ataque. No contra-ataque, Rossi achou Rodriguinho na entrada da área, mas o chute do meia saiu sem força.

FALTOU PONTARIA

Apesar do fraco primeiro tempo, os dois times voltaram do intervalo sem alterações. O que mudou foi a postura. Com menos de minuto, Fagner experimentou da entrada da área e obrigou Matheus Teixeira a fazer grande defesa.

Já no cruzamento de Renan Guedes, Cássio se esticou todo, mas não conseguiu segurar e por pouco Gilberto não aproveitou a sobra.

Com mais presença no campo ofensivo, o Corinthians passou a apertar o Bahia. O chute de Mateus Vital passou por cima, mas Ramiro, de cabeça, forçou nova boa defesa do goleiro tricolor.

Se não estava conseguindo pelo chão, o Bahia tentou pelo alto. Na cobrança de falta de Rossi, Gilberto pegou de cabeça e a bola passou muito perto da trave de Cássio, que já estava batido no lance.

Aos 22 minutos o Bahia passou por mais um susto. O cruzamento de Fagner passou por todo mundo e chegou em Jô. Com o gol aberto, o atacante estava pronto para comemorar o gol, mas Renan Guedes foi preciso e conseguiu corte providencial, salvando o Esquadrão.

Para tentar mudar o panorama, Dado sacou Thaciano e colocou Thonny Anderson em campo. Aos 27 minutos o VAR acionou o árbitro de campo por um possível pênalti de Thonny em Vitinho. Após checar o lance, a arbitragem deu apenas tiro de meta.

Quando o jogo voltou, o Bahia desperdiçou outra grande chance. Dessa vez foi Gilberto quem não aproveitou o cruzamento na pequena área e mandou para fora. Aos 44 minutos, Ruiz achou Thonny Anderson na entrada da área. O chute saiu forte, mas o goleiro Cássio fez boa defesa, garantindo o 0x0 em Pituaçu.

FICHA TÉCNICA

Bahia 0x0 Corinthians – Campeonato Brasileiro (5ª rodada)

Local: estádio de Pituaçu (Salvador-BA)

Cartões amarelo: Matheus Bahia (Bahia); Roni, Gabriel e Ramiro (Corinthians)

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (trio do Rio Janeiro)

Bahia: Matheus Teixeira, Renan Guedes, Germán Conti, Juninho e Matheus Bahia; Patrick (Jonas), Daniel e Thaciano (Thonny Anderson); Rossi (Maycon Douglas), Gilberto (Oscar Ruiz) e Rodriguinho. Técnico: Dado Cavalcanti.

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, João Victor e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo, Ramiro (Adson) e Roni (Vitinho); Mateus Vital (Araos) e Jô (Cauê). Técnico: Sylvinho.