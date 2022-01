Em jogo polêmico, Bahia leva gol aos 49 do 2º tempo, mas avança na Copinha

O Bahia está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta segunda-feira (10), o tricolor ficou no empate por 1x1 com o Votuporanguense, em jogo bastante polêmico, e ficou com a segunda colocação do grupo 1.

O Bahia entrou em campo podendo até perder por até três gols de diferença que mesmo assim garantiria a classificação por conta do saldo de gols. Diante do então líder da chave, o tricolor não fez um bom primeiro tempo e contou com as boas defesas do goleiro Gabriel para garantir o empate.

No segundo tempo, o Votuporanguense continuou pressionando, mas não conseguiu balançar as redes. Aos poucos, a situação se inverteu para o lado do Esquadrão. Com um homem a mais em campo, o Bahia passou a marcar presença no campo de ataque, mas faltava acertar o pé. O atacante Everton desperdiçou duas boas chances para abrir o placar.

De tanto insistir, o gol tricolor saiu. Aos 22 minutos, o volante Hiago arriscou chute forte de fora da área e marcou um golaço para colocar o Bahia na frente. Aos 33 minutos o Esquadrão teve o atacante Everton expulso e a partida voltou a ficar com igualdade no número de jogadores.

O Bahia encaminhava a vitória e o primeiro lugar do grupo até os 47 minutos do segundo tempo. O lateral Allan salvou o Esquadrão ao cortar a bola em cima da linha, mas o árbitro entendeu como toque de mão, marcou pênalti e aplicou cartão vermelho ao jogador do Bahia. Os tricolores ficaram na bronca porque a bola bateu na barriga do lateral do Esquadrão.

Na cobrança da penalidade, Abraão Lincoln bateu no canto e deixou tudo igual, aos 49 minutos. O empate recolocou o Votuporanguense na primeira colocação e o Bahia avançou como o segundo do grupo. O tricolor agora aguarda o complemento da rodada para conhecer o próximo adversário, que vai sair do duelo entre Tanabi e Vila Nova, pelo grupo dois.