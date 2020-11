Em jogo que fecha o turno, Bahia encara o Santos, na Vila Belmiro

O Bahia segue em sua gangorra na temporada 2020. Depois de ficar em alta ao vencer o Atlético-MG por 3x1, de virada na última rodada que disputou pelo Brasileirão, a moral da equipe voltou a ficar em baixa com a derrota para o Melgar, por 1x0, em Lima, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana.

É nesse clima de altos e baixos que o tricolor muda a chave e entrar em campo neste domingo (1º), contra o Santos, às 18h15, na Vila Belmiro, em partida que fecha o primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Apesar de ter um jogo a menos na Série A - o duelo com o Fortaleza, pela 18ª rodada, foi adiado -, a meta do Bahia na Vila Belmiro é uma só: pontuar e evitar que o clube vire o turno dentro da zona de rebaixamento.

Para superar o alvinegro, o Bahia vai ter também que driblar a desconfiança. Mesmo com quase dez dias de treinos que teve, o futebol apresentado diante do Melgar não foi nada convincente e tem deixado os tricolores com um pé atrás.

Por outro lado, o Santos vive bom momento. Mesmo sem vencer há dois jogos - perdeu para o Fluminense por 3x1, pelo Brasileirão, e empatou sem gols com o Ceará na Copa do Brasil -, o time liderado pelo atacante Marinho soma 27 pontos e tentará vencer o Bahia para terminar a primeira metade do Brasileirão entre os quatro primeiros colocados.

Mais problemas

Com um jogo atrás do outro, a derrota em Lima vai ter que ser digerida de forma rápida pelo Bahia. Depois do jogo contra o Melgar, a delegação seguiu para São Paulo e fez apenas um treino antes da partida deste domingo. Para piorar a situação, Mano Menezes tem problemas para escalar o time.

A principal dor de cabeça para Mano está na lateral direita. O zagueiro Ernando, que vem sendo improvisado no setor, deixou o campo contra o Melgar com uma lesão na coxa e dificilmente terá condições de jogo.

A opção mais lógica para Mano seria a entrada de Nino Paraíba, lateral de origem e que substituiu Ernando na última partida do Bahia. No entanto, o jogador não vive boa fase e por isso não será surpresa se o treinador decidir nova improvisação. O volante Edson, que já foi testado por Mano na função, é um dos que aparecem como concorrentes a vaga.

No meio-campo, o treinador pode desfazer a trica de volantes e sacar Ramon do time para a entrada do meia Daniel. Recuperado de fissura no pé, Rodriguinho voltou aos treinos no campo, mas não tem presença garantida no confronto.

No ataque, as boas notícias para Mano ficam por conta dos retornos de Élber e Rossi. Os dois cumpriram suspensão automática contra o Atlético-MG e estão liberados para atuar na Vila Belmiro. Rossi, inclusive, foi titular na Sul-Americana e deve ser mantido junto com Clayson e Gilberto.

Do outro lado, a principal ausência para o Santos será o zagueiro Luan Peres, suspenso. O técnico Cuca não confirmou se contará com o lateral Pará, que se recupera de lesão na coxa, e o volante Alisson, com dor no quadril.

Por outro lado, Cuca ganhou boas notícias. Kaio Jorge, que foi convocado para seleção brasileira sub-20, estará disponível para o duelo. O mesmo acontece com o zagueiro Laércio, que foi desfalque no jogo pela Copa do Brasil.