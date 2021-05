Em live, Juliette fala de planos para o futuro e vida fora do BBB

Campeã do BBB 21, a paraibana Juliette Freire fez uma live na noite do sábado (15) para conversar com os fãs e falar um pouco de como está sendo sua vida após o reality show.

Ela iniciou mandando solidariedade à família do humorista Paulo Gustavo, que faleceu no dia da final do BBB. "Em primeiro lugar, quero deixar todos meus sentimentos à família do Paulo Gustavo. Então todo meu amor também e todas as famílias vítimas da covid-19", afirmou.

Juliette agradeceu aos milhões de seguidores, celebrando o fenômeno que se tornou enquanto estava no BBB. "Somos 29 milhões. Estou em êxtase. Fiz até uma cola pra não esquecer aqui! Preciso agradecer a minha equipe, a classe artística, aos meus amigos. Um cheiro no meu país! Estou sabendo que tudo o que eu comi, o que bebi já esgotou!", disse.

A ex-BBB garantiu que ainda não assinou nenhum projeto para o futuro. "Ainda não assinei nada. Mas o que me faz feliz são causas sociais, gosto de falar, gosto de aparecer, vocês sabem disso! Então quero entender o que me faz feliz. Mas assim que eu fechar um contrato vocês vão saber", explicou.

E será que o futuro reserva uma carreira de cantora? Ela não descartou. "Quando eu canto eu me sinto leve. É uma linguagem que eu me sinto leve. Estou estudando e preciso estudar. Eu sei que você me amam cantando. Algumas pessoas criticam, mas tudo bem. E eu estou estudando e se eu me senti capaz, vou em frente".

Depois de passar uma temporada na casa de Anitta, no Rio, Juliette questionou se a funkeira será sua empresária agora. "Não. Eu sou minha empresária. A Anitta me estendeu a mão. Eu respeito muito a história dela. Sempre a admirei como mulher. Ela vai me orientar com algumas questões, mas não como minha empresária. A família dela acolheu a minha muito bem e tem me apoiado muito", contou a ex-sister.

Ela riu ao ser questionada sobre se já gastou algo do prêmio de R$ 1,5 milhão. "Não gastei nem R$ 1 ainda".

A campeã recebeu comentários de vários famosos durante a live, como Selton Mello, Deborah Secoo, Wesley Safadão e outros. Uma mensagem do padre Fábio de Melo a deixou emocionada. "Me passe a ternura e a fé. A sua intelectualidade. Li muito suas coisas. Você tem um coração muito lindo!", respondeu.