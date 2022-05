Em lua de mel no Brasil, colombiano é preso com cocaína; esposa o agrediu

Em vez de lua de mel na Suíça, prisão do marido. Foi o que viveu uma colombiana de 44 anos no Recife, no Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre.

Na última sexta-feira (13) ela ia embarcar com o marido e o filho do casal, de 2 anos, quando a Polícia Federal descobriu 6,5 quilos de cocaína escondidos na bagagem. A mulher não sabia que o marido - eles casaram oficialmente no último dia 23 de abril - carregava a droga, segundo a Polícia Federal.

A colombiana foi ouvida e liberada com a criança em virtude de não ter sido comprovada sua participação com o crime. De acordo com a Polícia Federal, ela reagiu de forma agressiva contra o seu marido. Precisou ser contida pelos policiais quando tomou conhecimento da existência da cocaína nas malas.

O flagrante ocorreu por volta das 22h de sexta-feira. O colombiano de 46 anos possui antecedentes criminais (foi preso em seu país por adulteração de um chassis de carro). Ele foi autuado por tráfico interestadual de entorpecentes. A pena é de 5 a 15 anos de reclusão.

Além da droga também foram apreendido dois aparelhos celulares, passagens aéreas e documentos. O casal tinha ainda, em dinheiro, 935 euros, 3 dólares e 19 mil pesos colombianos.

Rota

Em seu interrogatório, o colombiano contou à PF que pegou as malas em Medellín, na Colômbia, e que às levaria até Zurique, na Suíça. Para isso receberia US$ 5 mil (cerca de 25 mil reais) por mala deixada no país europeu.

Ele passou por audiência de custódia e foi encaminhado para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife, pois houve decretação de prisão preventiva.

Saldo

Essa foi a nona apreensão de drogas realizada no aeroporto de Recife este ano. Já são 35 quilos de cocaína e 21,6 quilos de maconha apreendidas, com prisão de sete mulheres e quatro homens. (Com informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal de Pernambuco).