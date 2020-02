Em meio a maratona, Vitória se reapresenta na Toca do Leão

A agenda do Vitória neste mês de fevereiro anda mesmo apertada. Após a folga na última quarta-feira (12), o elenco rubro-negro se reapresentou na manhã desta quinta-feira (13). O duelo com o Freipaulistano, pela Copa do Nordeste, acontece no domingo (16), às 18h, no Barradão.

Nenhum dos titulares foi a campo. Primeiro, os atletas realizaram exames para checar o grau de desgaste muscular. Em seguida, trabalharam na academia. Por fim, uma corrida leve.

A cautela da comissão técnica ocorre por conta da maratona de jogos e viagens pelo qual a equipe passou nos últimos dias. Venceu o Bahia no sábado (8) e viajou para Imperatriz-MA na noite de domingo. Chegou à cidade na madrugada de segunda, enfrentou o time da casa na terça-feira e retornou a Salvador na madrugada de quarta-feira.

Por conta disso, a equipe pouco treinará em campo antes do duelo com o Freipaulistano. O único trabalho tático será na manhã desta sexta-feira (14). No sábado o treino também deve ser leve.

Geninho torce para que alguns lesionados retornem a tempo para a partida. São eles o zagueiro Gabriel Furtado e os atacantes Felipe Garcia e Ruan Levine. Todos estão na fase de transição física.