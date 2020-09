Em meio a nova derrota, Saldanha comemora primeiro gol na Série A

O duelo contra o Corinthians, na noite desta quarta-feira (16), na Neo Química Arena, teve gosto amargo para o Bahia. A derrota por 3x2 foi a terceira seguida do tricolor, que não vence pelo Brasileirão há oito partidas.

Mas o atacante Saldanha teve motivo para esboçar um pequeno sorriso. Mesmo se mostrando chateado por não ter conseguido o triunfo, o atacante de 21 anos pôde comemorar o seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro.

Após substituir Gilberto no segundo tempo, Saldanha aproveitou a desvio de Gregore e anotou o segundo gol da equipe em São Paulo. "Fico muito feliz, ainda mais de fazer gol na Arena Corinthians, um sonho de criança, mas muito chateado por não sair com o triunfo. Os números dizem que o nosso time jogou melhor que o adversário, mas o futebol é isso. Os pequenos erros acabam te prejudicando", analisou.

O atacante falou ainda sobre o trabalho que o técnico Mano Menezes vem desenvolvendo em seus primeiros dias no comando do time. Para Saldanha, mesmo com a derrota, o Bahia conseguiu fazer um bom jogo contra o Corinthians.

"Estamos nos adaptando a um trabalho complexo, mas bom. No primeiro tempo entramos com outra formação e deu certo, tivemos várias oportunidades. No segundo tempo conseguimos dominar, mas não foi tão claro. Agora vamos ter dez dias para trabalhar e voltar forte contra o Athletico", disse ele.

O tricolor volta aos gramados no dia 26 de setembro, quando visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba. O Esquadrão tem nove pontos no Campeonato Brasileiro e ocupa a 16ª colocação. O time pode entrar na zona de rebaixamento no complemento desta 11ª rodada.