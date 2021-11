Em meio a polêmicas, MC Mirella lança clipe com Dynho Alves; confira

MC Mirella aproveitou a polêmica de seu divórcio com Dynho Alves, confinado em 'A Fazenda 2021', para lançar um clipe com o cantor. A funkeira anunciou recentemente que estava se sentindo desrespeitada pelas atitudes do peão, que troca carícias diárias com Sthe Matos.

Nesta terça-feira (23/11), o hit 'No Passinho' saiu no canal do youtube da Love Funk, em parceria com o DJ Pop. Os dois cantam e protagonizam a música, que foi gravada em abril, enquanto o cantor ainda não tinha entrado no reality.

A equipe de MC Mirella se pronunciou após a artista ser criticada pelo lançamento do videoclipe, mesmo após o anuncio do divórcio. "Em respeito aos fãs e para que fique bem claro a todos que a vida pessoal e profissional dos artistas são duas coisas distintas, informamos que hoje foi lançado um clipe com o ex-casal, o qual foi produzido em abril deste ano e que já estava com a sua programação agendada pela Produtora Love Funk, que investiu no trabalho e, obviamente, precisa dar o devido andamento para cumprir com os compromissos firmados", disse a assessoria da cantora em nota enviada ao colunista de Leo Dias.

Confira o vídeo:

Haters por sua decisão de divórcio

Depois de revelar que estava disposta a se separar do cantor, Mirella falou que estava recebendo haters em todas as redes sociais por sua decisão. Após o lançamento do clipe, alguns fãs comentaram que ela estaria usando a imagem de 'traída' para fazer fama.

“Estou nervosa. Sério mesmo, é muito difícil passar por esses momentos, você vê que a mulher é tão atacada. Nunca fui um monstro para o Dynho e não vai ser agora que vou ser. Nunca fui um monstro para ninguém. Não vou massacrar ele, a vida é dele, ninguém nasceu grudado com ninguém”, falou Mirella, afirmando que não pretende 'massacrar' a imagem do marido.