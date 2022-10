Em meio às eleições, 'Vai dar PT' é vetada em shows de Léo Santana

O hit "Vai da PT', de Léo Santana, voltou a surgir com força nesse período eleitoral. O cantor também como marca o "Faz o L", que agora está mais ligado ao candidato do PT à presidência, Lula.

Ao colunista Lucas Pasin, do Uol, Léo disse que a música não está sendo muito tocada nos shows porque é mais antiga e saiu do repertório, mas confessou que alguns contratantes pedem para ele evitar a canção.

Léo disse que não se incomoda com as associações. "Ave Maria, essa música é antiga e voltou a entrar para o top 200 das mais ouvidas do país, sabia? Nesta eleição ela está ainda mais forte por conta de toda a polarização. Mas é isso, quando uma canção cai no gosto popular só temos a agradecer. Não reclamo, não", afirmou.

O cantor, que costuma se manter neutro no assunto política, também disse que hoje pensa antes de fazer o "L", mas continua com sua marca.

"Hoje estou num show e fico pensando se faço ou não o 'L' também. 'Será que vão pensar que??' Mas sigo fazendo, não diminui a quantidade. Em alguns eventos em praça pública os contratantes pedem que eu evite. 'Tem como diminuir? Pode não cantar essa canção?'. Mas não faço nada disso relacionado a política", garante.

A música não saiu do repertório por conta da política, reforça. " Até porque, nunca executei essa canção com essa intenção. Sempre foi no sentido da cachaça, de curtição. Fui atualizando o repertório e ela saiu. Mas, em shows grandes, de 3 ou 4 horas, no trio elétrico, eu canto".