Em menos de 24h, seis cidades do interior baiano confirmam casos de coronavírus

Com o aumento dos casos de coronavírus na Bahia, já se observa que a doença está se espalhando no interior do estado. Só neste domingo (5), seis municípios, cinco deles com menos de 20 mil habitantes, confirmaram casos de coronavírus.

Trata-se das cidade de Ibirataia, Itarantim, Ouriçangas, Palmeiras, Piripá e Santa Maria da Vitória, a única com 40 mil habitantes. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) e contabiliza todas as notificações de janeiro até as 17h do domingo.

Segundo a Prefeitura de Santa Maria da Vitória, o caso identificado trata-se de uma mulher de 61 anos que veio de São Paulo. A paciente sentia sintomas leves e permaneceu em isolamento domicliar, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde e monitorada pela equipe da Vigilância Epidemiológica e médicos do município.

Já a Prefeitura de Ouriçangas informou que não tem conhecimento do caso identicado. "No município não há casos suspeitos, não houve sequer nenhuma coleta. Suponhamos que trata-se de um equívoco ou algum cidadão de Ouriçangas que realizou o exame em outra cidade", diz a nota divulgada nas redes sociais da prefeitura. As outras cidades citadas não divulgaram informações sobre o assunto.

Em compensação ao aumento de casos no interior, diferente do que foi divulgado anteriormente pela Sesab, os municípios de Mairi e Capim Grosso não registram casos positivos de coronavírus. Os casos registrados são de Salvador, na verdade.

No total, a Bahia tem 401 casos confirmados da doença em 47 cidades. Até o momento, 1914 casos foram descartados e houve nove óbitos, sendo sete deles registrados em Salvador, um em Utinga e outro em Itapetinga. Ao todo, 63 pessoas estão recuperadas e 27 encontram-se internadas, sendo 19 em UTI.

Estes números representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.