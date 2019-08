Em Pelotas, Vitória finaliza preparação para enfrentar o Brasil

O Vitória está pronto para enfrentar o Brasil de Pelotas na 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no sábado (3), às 11h, no estádio Bento Freitas, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde o rubro-negro finalizou a preparação para o confronto.

O elenco rubro-negro treinou na manhã dessa sexta-feira (2) no estádio Boca do Lobo, pertencente ao adversário da vez. O técnico Osmar Loss comandou uma atividade tática com organização ofensiva. Depois, trabalhou bola parada defensiva e ofensiva.

Com uma proteção no ombro, o lateral esquerdo Capa treinou normalmente com o grupo e foi liberado pelo departamento médico para atuar. Já os meias Ruy e Nickson, machucados na coxa, retornaram para Salvador na quinta-feira (1).

Osmar Loss conta com um reforço diante do Brasil de Pelotas. Regularizado, o atacante Jordy Caicedo pode estrear com a camisa rubro-negra. Como Ruy está vetado, ele pode aparecer entre os titulares. No entanto, Wesley, que substituiu Ruy no empate em 1x1 com o Figueirense na última rodada, é o mais forte candidato a ficar com a vaga. O volante Lucas Cândido corre por fora.

O Vitória deve entrar em campo com Martín Rodríguez, Van, Ramon, Bruno Bispo e Capa; Léo Gomes, Baraka e Felipe Gedoz; Wesley, Chiquinho e Anselmo Ramon.