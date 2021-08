Em retaliação a ataque no aeroporto de Cabul, EUA matam membro do Estado Islâmico

Militares americanos atacaram o ISIS-K, braço do Estado Islâmico no Afeganistão, na manhã deste sábado, 28 (horário local, noite de sexta-feira no Brasil), matando ao menos um membro do grupo. O ataque foi uma retaliação ao atentado suicida que matou 169 afegãos e 13 militares dos EUA no aeroporto de Cabul na última quinta-feira, 26.

O Comando Central dos EUA disse que os militares usaram drones em Nangahar para atingir um membro do Estado Islâmico que teria planejado ataques terroristas. A identidade do membro não foi revelada. Não ficou claro se ele estava especificamente envolvido no atentado de quinta-feira. O capitão da Marinha William Urban afirmou que não houve baixas civis.

Na quinta-feira, o presidente americano Joe Biden havia prometido retaliação. "Vamos caçá-los e fazê-los pagar", disse sobre os perpetradores dos atentados no aeroporto, acrescentando que eles não podiam se esconder.

Líderes do Pentágono disseram a repórteres na sexta-feira que estavam preparados para qualquer ação retaliatória ordenada pelo presidente. "Temos opções agora", disse o general Hank Taylor, do Estado-Maior Conjunto do Pentágono.Em retaliação a ataque suicida no aeroporto de Cabul, EUA matam membro do Estado Islâmico