Em reunião com secretários, Rui reafirma suspensão de transporte intermunicipal

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), reafirmou neste domingo (22) a suspensão dos transportes intermunicipais no estado. Durante reunião pela manhã, na Governadoria, com secretários e representantes de órgãos estaduais, ele disse que vai manter as medidas de combate ao coronavírus. No sábado (21), o presidente Jair Bolsonaro editou uma Medida Provisória que sobrepõe deciões do governo federal às medidas tomadas pelos governos estaduais.

"Eu quero reafirmar que, na Bahia e no Nordeste, nós vamos continuar com essas ações. Vamos inclusive entrar com uma ação para discutir a inconstitucionalidade da Medida Provisória do presidente. É preciso que o Governo Federal cuide da vida das pessoas”, afirmou.

Rui também cobrou que o Governo Federal amplie o credenciamento de hospitais no SUS. "Se é para discutir a atribuição, deveria ser obrigação do Governo Federal credenciar os hospitais do SUS. Nós estamos há mais de dois anos com hospitais na Bahia funcionando sem nenhum repasse do SUS, com 100% de recursos do Estado. É preciso que o Governo Federal faça alguma coisa, se não conseguir fazer, que pelo menos não atrapalhe os estados que estão tentando salvar vidas", disse, durante a reunião.

O governo fez uma espécie de 'check-list' com as ações das secretarias estaduais. Segundo ele, a reunião serviu também para ver o andamento das providências de garantia de leitos hospitalares para os pacientes que infectados pelo coronavírus.

"Já fizemos aqui a verificação de vários hospitais, vamos reativar também UPA's no interior do estado, ou seja, nossa equipe está adotando as providências", declarou.

Neste sábado (21),o govrno anunciou que, além do Fazendão, vai utilizar também a estrutura do antigo Hotel Riverside, em Lauro de Freitas, para criação de leitos.

Participaram da reunião os secretários da Saúde, Fábio Vilas-Boas; do Planejamento, Walter Pinheiro; de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti; de Administração Penitenciária, Nestor Duarte; da Administração, Edelvino Góes, e outros representantes de secretarias e órgãos.