Em sábado de Sol, Sou Verão movimenta a praia de São Tomé de Paripe com esportes e saúde

Sol forte e muito calor combinação perfeita para um dia de praia, e quem optou pela orla de São Tomé de Paripe, neste sábado (22) teve a oportunidade de curtir uma manhã de muitos esportes e saúde, na terceira edição presencial do Sou Verão 2022. O projeto do CORREIO retornou ao subúrbio ferroviário levando beach tennis, canoa havaiana e futmesa, além dos exames de glicemia e Índice de Massa Corpórea (IMC), e aferição da pressão arterial, tudo isso gratuitamente e respeitando todos os protocolos de combate à covid-19.

Rodinei (segundo na canoa) aproveitou a proximidade de casa para chegar à praia cedo e garantir o seu lugar na canoa havaiana. (Foto: Erik Salles/CORREIO)

Morador da região, o gerente de finanças Rodinei Borba foi um dos primeiros a se inscrever para participar da disputada canoa havaiana. De acordo com Rodinei, por conhecer o Sou Verão desde as edições anteriores, ele não abre mão de acordar cedo para participar quando o projeto acontece em São Tomé. “Eu sou um velho conhecido do Sou Verão, aproveito que estou no quintal de casa e participo de todas as modalidades. Eu como um esportista amador, faço questão de valorizar essa iniciativa que traz saúde para a comunidade, principalmente nesse momento em que estamos precisando tanto cuidar do nosso corpo”, explicou.

As professoras Evanize Anjos e Valdejane Costa aproveitaram para fazer a assinatura do CORREIO. (Foto: Erik Salles/CORREIO)

Já as professoras Evanize Anjos e Valdejane Costa tiraram o dia para curtir a praia e aproveitaram a oportunidade para dar uma avaliada na saúde, por fim, ainda saíram do local a assinatura do Jornal Correio. “Realmente foi uma surpresa descobrir esse projeto acontecendo hoje, ainda aproveitei para fazer a assinatura do jornal. Acho uma excelente oportunidade de ver como está a saúde e praticar um novo esporte, eu por exemplo já estou curiosa para curtir a canoa havaiana”, comentou Evanize. “Acredito que a iniciativa é muito proveitosa, porque vejo que na pandemia muitas pessoas se tornaram sedentárias, e ao vir à praia e encontrar a chance de praticar uma atividade física, pode acabar sendo o estímulo para voltar a se exercitar. Projeto nota 10”, completou Valdejane.

O professor André Pires (camisa verde) levou o grupo de escoteiros Ruy Barbosa para conhecer as modalidades esportivas. (Foto: Erik Salles/CORREIO)

Depois de participar da edição do Sou Verão em São Tomé, no dia 8 de janeiro, o professor André Pires que também é instrutor do grupo de escoteiros Ruy Barbosa, levou a criançada para experimentar os esportes neste sábado (22), e a resposta foi bastante positiva. “Dessa vez convidei nove alunos para participar do projeto e eles estão adorando, principalmente por trazer esportes que não são tão acessíveis no dia a dia. Uma aula de canoa havaiana, por exemplo é muito cara, todos eles se divertiram. Torco para que o Sou Verão volte mais vezes”, afirmou.

O estudante Vitor Lima praticou esporte e fez amigos na partida de beach tennis. (Foto: Erik Salles/CORREIO)

O estudante Vitor Lima, por sua vez, destacou além da possibilidade de experimentar novos esportes, a chance de socializar com outras pessoas durante a prática das modalidades oferecidas pelo Sou Verão. “Foi uma oportunidade incrível, já tinha experimentado o tênis de praia uma vez, mas tive um pouco de dificuldade. Aqui com o instrutor explicando as regras ficou mais fácil. Além disso foi uma chance de conhecer pessoas, enquanto estávamos jogando. Certamente vou ficar ligado nas próximas edições para participar também”, disse.

Programação - No próximo sábado, 29, o Sou Verão retorna para sua última edição presencial, dessa vez, na Barra com esportes no Cristo e Farol, das 8h às 12h. Lá o público vai poder praticar gratuitamente Cross Training, Futmesa, Yoga e Slackline. Todas contarão com material de proteção e instrutores.

Os interessados vão poder se inscrever no local, via QRCode, e devem apresentar o comprovante do cartão de vacinação COVID-19 por aplicativo ou em papel com ao menos duas doses, além de documento de identificação. Menores de idade (fora do calendário de vacinação COVID-19) devem estar acompanhados dos responsáveis, comprovadamente vacinados. Em todos os casos, o uso da máscara é obrigatório.

O quê: Sou Verão

Quando: 29/01, das 8h às 12h

Onde: Barra (Farol e Cristo)

Quanto: grátis

