Em Salvador, animais recebem bênção no dia de São Francisco de Assis

As paróquias de Salvador receberam um público diferente nesta terça-feira (4). No dia de São Francisco de Assis, santo padroeiro dos animais e da natureza, as igrejas da capital ficaram lotadas com pessoas acompanhadas de cachorros, gatos, pássaros e até mesmo cágados.

Cinco igrejas que têm São Francisco de Assis como padroeiro realizaram uma programação especial. Na Paróquia da Boca do Rio, os devotos participaram de missas das 6h às 8h, das 11h às 16h e outra às 19h. O local também contou com a benção aos animais conduzida pelo padre André Alencar às 10h e, para fechar o dia com chave de ouro, foi servido um caruru franciscano às 11h30.

O padre Alencar contou que já é tradição fazer a benção aos animais todos os anos às 10h, mas que a surpresa dessa vez foi a presença do cágado de mais de 50 anos. “Geralmente vem mais cachorros e alguns gatos, mas esse ano chegou esse cágado enorme, foi realmente bem surpreendente e inusitado”, disse.

São Francisco de Assis nasceu no dia 5 de julho de 1182, na cidade de Assis (Itália), com o nome de Giovanni di Pietro di Bernardone. Por seu amor aos pássaros e dedicação à natureza, passou a ser conhecido como padroeiro dos animais. Em Salvador, há quatro igrejas que o homenageiam: na Boca do Rio, Saramandaia, Alto de Coutos e Subúrbio.

As pessoas evocam São Francisco de Assis durante momentos de dificuldades com os seus animais de estimação e esperam um milagre. O padre Alencar afirmou que vários fiéis já relataram situações em que o santo ajudou os bichinhos que precisavam. “São Francisco valorizava todos os lugares, pois todos tinham a presença de Deus. Então ele cuidava dos mais necessitados da natureza e dos animais. Há história que ele conversava com os pássaros, já que o povo não queria ouvir a palavra de Deus, os pássaros queriam”, destacou.

Quem relatou uma situação em que São Francisco de Assis teria feito milagre foi Danilo Rocha, de 35 anos, que estava na missa com sua cachorrinha Laica, 10. Ele contou que já teve uma cadela chamada Vênus e que ela ficou muito doente. Devotos do padroeiro dos animais, a família começou a pedir pela saúde do animal. Depois disso, Vênus sobreviveu mais seis anos.

“Como a gente fala na vida, eu tenho certeza que teve um dedinho de São Francisco de Assis na vida de Vênus, porque ela estava muito doente e sobreviveu mais seis anos, isso sem um tratamento com veterinário, porque não tínhamos condições financeiras”, relatou.

Quem também estava na missa foi o engenheiro civil Marcelo Almeida, 53. Além de ter ido pedir bênçãos, o cachorro dele, chamado de Zinho, 9, também aproveitou o momento. “Eu o resgatei há oito anos, ele tinha sido atropelado e estava muito mal, oramos muito para São Francisco de Assis. Agora nós vamos todos os anos para agradecer e pedir mais proteção”.

Na igreja de Alto de Coutos aconteceram celebrações às 10h e às 19h. Em Saramandaia, a memória litúrgica de São Francisco foi comemorada com missa para as crianças às 10h e outra às 19h. Já a Igreja e Convento São Francisco teve missa sob a presidência do bispo auxiliar, Dom Marco Eugênio Galvão, além de recitação da Coroa das 7 Alegrias, recitação do Ofício do Pai Nosso e procissão.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)