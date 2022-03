Em segundo treino do dia, Bahia faz trabalho técnico e tático

Depois de iniciar a intertemporada com foco na preparação física, o elenco do Bahia voltou aos treinos na tarde desta terça-feira (22), e realizou um treino técnico de fundamentos.

Em um dos campos do CT Evaristo de Macedo, os jogadores foram divididos em dois grupos. Em duplas, eles participaram de uma atividade para aprimorar o passe.

Na sequência, os atletas formaram quartetos e simularam lances de ataque contra defesa. A novidade no treino da tarde foi a presença do zagueiro Henrique. Pela manhã o defensor fez um trabalho de transição. Ele estava em recuperação de uma pubalgia.

Antes do fim do dia, Guto aproveitou ainda para realizar um trabalho de construção de jogadas a partir da defesa. A atividade contou com a participação dos goleiros. O elenco do Bahia volta aos treinos nesta quarta-feira (23).

O próximo compromisso oficial do Esquadrão será apenas em abril, quando o time estreia pela Série B, contra o Cruzeiro, na Fonte Nova.