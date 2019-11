Em treino fechado, Roger esboça o Bahia que pega o Palmeiras

O Bahia voltou aos treinos de olho no Palmeiras, adversário deste domingo (17), às 16h, na Fonte Nova, e o técnico Roger Machado começou a esboçar o time que vai começar o duelo.

Em um treino fechado para a imprensa, Roger comandou uma atividade com a participação de todo o elenco disponível. O treinador não deu pistas sobre o time titular, mas é certo que o Bahia vai ter mudanças.

Na defesa, Juninho está fora do confronto por conta de uma cláusula contratual, já que está no tricolor emprestado pelo Palmeiras. Ernando e Wanderson brigam pela vaga, mas a tendência é a de que o segundo leve a melhor e formar a dupla com Lucas Fonseca.

Além de Juninho, Guerra e Artur também estão fora do jogo pelo mesmo motivo. Na frente, Arthur Caíke, Lucca e Rogério aparecem como candidatos a entrar no time.

Já no meio-campo, Roger tem a opção de manter o esquema com João Pedro ao lado de Gregore e Flávio, ou escalar Ronaldo, que volta após desfalcar o time contra o Flamengo, e deixar a equipe com maior poder de marcação.

Uma provável escalação tem: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Wanderson e Moisés; Gregore, Flávio e João Pedro (Ronaldo); Élber, Arthur Caíke e Gilberto.

O Bahia ainda tem mais dois dias treinamento antes de encarar o Palmeiras. Nesta sexta-feira (15), o time volta aos trabalhos, no Fazendão.