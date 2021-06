Em viagem à Bahia, Ciro Gomes almoça com prefeito de Euclides da Cunha

Pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes almoçou nesta quarta-feira (9) com o prefeito Luciano Pinheiro (PDT), de Euclides da Cunha, no norte da Bahia. Ciro está em visita ao estado desde a segunda e só deve voltar a Fortaleza, no Ceará, na sexta, depois que passar por Salvador.

Ciro gravou vídeos em Monte Santo e Canudos e aceitou o convite de Luciano para almoçar com ele em Euclides da Cunha, que fica próxima. O marqueteiro baiano João Santana, que é de Tucano, também estava presente. O cardápio contou com bode, carneiro e pirão de aipim.

"Conversar com Ciro é impressionante. Ele conhece muito a realidade dos municípios. Tive a oportunidade de falar um pouco dos problemas dos municípios baianos, e ele tem soluções que são viáveis, inclusive para desenvolver potencialidades de cidades muitas vezes esquecidas, como Canudos", avalia Luciano Pinheiro.

Durante o encontro, Ciro também conversou com o presidente do PDT na Bahia, deputado federal Félix Mendonça Júnior. Ele explicou que suas gravações vão falar sobre a passagem do cearence Antônio Conselheiro pela Bahia, citando a Guerra de Canudos.

"É um bom presságio para essa caminhada de Ciro essas gravações na Bahia, sobretudo em cenários tão importantes da nossa história", diz Félix.