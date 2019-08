Em visita à Rede Bahia, prefeito de Ilhéus anuncia medidas para incrementar turismo

Investimentos em infraestrutura e requalificação de patrimônios históricos são algumas das ações que estão sendo realizadas em Ilhéus, no Sul do estado, como contou o prefeito da cidade, Mário Alexandre de Sousa (PSD), em visita à Rede Bahia nesta segunda-feira (19). O prefeito detalhou a reforma do Museu do Palácio Paranaguá e da Biblioteca do Museu da República, além da limpeza das praias, recuperação de avenidas e iluminação. Tudo para incrementar o turismo no município.

“Hoje, depois de Salvador, a cidade baiana com a melhor estrutura para receber turistas é Ilhéus. Temos aeroporto, que conseguimos trazer novos voos, e queremos mais ainda, rodoviária, porto, yacht club, cerca de seis mil leitos de hotel, com resorts de luxo, 5 estrelas, além das pousadas. Queremos que os visitantes sintam-se em casa”, disse Mário, acompanhado do secretário municipal de Cultura, Fábio Manzi Junior.

Os dois foram recebidos pelo presidente da Rede Bahia, Antonio Carlos Júnior, pela diretora Renata Correia, pela diretora de Mercado, Juliana Jozzolino, pela gerente comercial do CORREIO, Luciana Gomes, e pela coordenadora comercial das Rádios Ibahia e IContent, Daniela Martins.

Para atrair ainda mais turistas, o prefeito aposta em festivais, como o “Festival Internacional do Chocolate e Cacau", que trouxe 200 mil visitantes à cidade, em julho deste ano, de acordo com a prefeitura.

“Existe o problema da sazonalidade, pois a cidade fica cheia no verão, mas no outono/inverno o movimento diminui bastante. Para atrair movimento na baixa estação, existe a possibilidade dos festivais", afirmou.

“Para nós é muito importante, pois é nesses momentos que conseguimos construir uma estratégia de comunicação que trará o mais importante: o objetivo do cliente. Seja ele público ou privado, temos que garantir que ele atingirá a audiência que procura. E, de fato, temos uma série de alternativas que são diferenciadas e inovadoras para isso”, afirmou Renata Correia.

“Ilhéus é uma cidade importantíssima na Bahia, por conta de seu turismo, economia, história e cultura. Nós temos uma ligação muito forte com a cidade, apesar da nossa afiliada, a TV Santa Cruz, estar em Itabuna”, completa a diretora.

A gerente comercial do CORREIO, Luciana Gomes, ressalta o projeto “Destinos” para mostrar a beleza das cidades do interior baiano. O especial, que possui conteúdo multimídia no online, além da publicação impressa, já teve como pauta cidades como Vitória da Conquista, Camaçari, a Ilha de Itaparica e a Chapada Diamantina.

“A beleza do ‘Destinos’ é que conseguimos exaltar a cidade como um todo. Além das belezas naturais, falamos da cultura, culinária, contamos casos e histórias, mostramos a estrutura e como o local está na questão de receber bem os turistas. Por isso, é importante estarmos próximos das prefeituras, para que possamos dar visibilidade às realizações que estão sendo feitas no local e mostrar tudo que o interior baiano tem de bom”, disse.

Fundada em 1936, com o nome de "Vila de São Jorge dos Ilheos", a cidade tem 483 anos, o que a torna uma das mais antigas do Brasil. Nela está localizada uma das igrejas mais antigas do país, no povoado de Rio do Engenho, e o maior parque urbano brasileiro, com vegetação 100% nativa da Mata Atlântica.

