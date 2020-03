Embaixador britânico morre aos 37 anos vítima de coronavírus

Morreu nessa terça-feira (24), aos 37 anos, o diplomata Steven Dick, chefe da missão britânica em Budapeste, na Hungria. Dick foi acometido pela covid-19 e não resistiu. Até esta quinta-feira (26), o Reino unido registrou 9.574 casos e 465 mortes pelo novo coronavírus.

Sua morte foi comentada por autoridades britânicas nas redes sociais. O secretário de Estado para Saúde e da Assistência Social do Reino Unido, Matt Hancock, escreveu que Dick exemplificava o melhor do serviço público: "Dedicado, criativo e considerativo. Uma perda triste, muito cedo. Minhas condolências a sua família e amigos", disse. Os dois trabalharam juntos na Secretaria da Cultura britânica.

O chefe do serviço diplomático do Reino Unido, Sir Simon McDonald, lamentou: "Steven Dick era um homem adorável; ele se juntou ao Ministério das Relações Exteriores em 2008. Um de seus muitos amigos aqui prestaram tributo a um colega "caloroso, perspicaz e fortemente leal". Ele tinha potencial para ser um diplomata excepcional, mas ontem o coronavírus o ceifou."

A publicação foi seguida por inúmeros relatos de colegas de trabalho de Steven Dick. As informações são do Jornal do Commercio.