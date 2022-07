Embalado, Vitória enfrenta o Ferroviário em nova tentativa de entrar no G8 da Série C

O torcedor rubro-negro faz as contas e não vê a hora de entrar no G8 da Série C. Depois de um início de campeonato turbulento, com ameaça de rebaixamento, o time se acertou após a chegada do técnico João Burse e neste domingo (24) tem mais uma oportunidade de entrar no grupo que garante vaga na segunda fase do torneio.

Para isso, o Leão precisa continuar embalado e vencer o Ferroviário no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, a partir das 16h. Existe até a chance de ficar entre os oito primeiros com um empate, apesar da possibilidade ser mais remota. Todas as contas você pode conferir no box ao lado.

O embate com os cearenses é válido pela 16ª rodada da competição. Depois disso, serão só mais três jogos para seguir sonhando com o acesso: ABC (casa), Mirassol (fora) e Brasil de Pelotas (casa). Portanto, qualquer tropeço pode custar caro nesse momento.

A equipe vermelha e preta vive ótimo momento. São quatro partidas sob o comando de João Burse, com um empate na estreia e depois três vitórias consecutivas. Nesse período, foram cinco gols marcados e um sofrido.

Como o ditado diz, em time que está ganhando não se mexe. E é exatamente nisso que Burse aposta. O trio de ataque formado por Luidy, Tréllez e Rafinha está mantido. Foram justamente eles que marcaram nas vitórias sobre Figueirense (2x0, Rafinha e Luidy), São José (2x1, Rafinha e Tréllez) e Paysandu (1x0, Luidy).

O treinador explicou um dos motivos da evolução dentro das quatro linhas. Segundo ele, muita conversa foi necessária para fazer o Vitória se encontrar durante o campeonato. “Tomo cuidado nas equipes que comando de logo no início tomar 10 minutos com cada atleta do elenco, membro da comissão técnica, conversar, [saber] quais as funções que fez, quais clubes passou, que lado se sente melhor, como está a família... Tudo isso influencia no rendimento. Sou chato no bom sentido. Quando chega no treinamento, temos aquelas duas horas para tirá-lo da zona de conforto para chegar no jogo e fazer aquilo que trabalhamos durante a semana”, disse João Burse em entrevista ao BN na Bola.

O trabalho dele, inclusive, já foi elogiado até por quem acabou de chegar. O volante Zé Vitor, que está regularizado e fica como opção no banco de reservas, falou justamente sobre a exigência durante os treinamentos. “É um treinador que cobra muita intensidade, que está nos treinos cobrando, nos tirando da zona de conforto, que nos faz alcançar níveis diferentes, mas que é muito parceiro”, comentou.

O provável time do Leão tem Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Lazaroni; Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Luidy, Tréllez e Rafinha. Ainda em transição física, o lateral direito Iury e o centroavante Rodrigão não estarão disponíveis para o confronto.

No Ferroviário, o técnico Francisco Diá, de volta ao banco de reservas depois de cumprir suspensão, não vai contar com alguns jogadores importantes. Estão fora os atacantes Bruninho e Elias, além do volante Wagninho, todos no departamento médico. Em contrapartida, o atacante Ian, que chegou da Juazeirense, fica como opção.