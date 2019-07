Embarcação com cinco tripulantes fica à deriva em Belmonte

Um barco pesqueiro com cinco tripulantes desapareceu no sul da Bahia nesta sexta-feira (19). De acordo com a Marinha do Brasil, o barco "Lívia V" estava amarrado a uma poita, a 55 km da costa de Belmonte, quando ficou à deriva depois que o cabo se partiu.

Os tripulantes do pesqueiro tentaram dar partida no motor, sem sucesso. A Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus foi acionada e enviou uma equipe para iniciar as buscas, com apoio da comunidade náutica local e participação da Corveta Caboclo, navio da Marinha que estava atracado no porto de Ilhéus.

O caso foi registrado junto á Marinha por volta de meio dia de hoje.