Embasa prorroga condições especiais de pagamento até o dia 29 de janeiro

Quem está com débitos com a Embasa e está precisando regularizar a situação terá uma oportunidade até o final deste mês. A empresa prorrogou até o dia 29 de janeiro as condições especiais de pagamento de contas atrasadas para os usuários, a exemplo de prazo para pagamento da entrada, anistia de multa e juros, entre outras facilidades.

Segundo a Embasa, a campanha foi pensada para contemplar os usuários que quer por em dia as contas atrasadas e precisam de um apoio. A empresa reconhece que a pandemia do novo coronavírus ainda está afetando muitas famílias e alguns setores do comércio devido às perdas financeiras provocadas pelos vários meses de isolamento social, em 2020, e pela desaceleração da atividade econômica.

Condições especiais

As condições especiais de pagamento podem ser simuladas na Agência Virtual Embasa com acesso via web ou por aplicativo ou pelo teleatendimento (0800 0555 195). A intenção é que esses canais possibilitem que o usuário ache a oferta que melhor se adeque à sua condição econômica com segurança e comodidade.

Para quem preferir atendimento presencial, os postos da Embasa na rede SAC estão funcionando em todo o estado através de agendamento. Além das opções de acesso a atendimento e simulação do pagamento facilitado de contas atrasadas, os usuários dos serviços da Embasa ainda podem fazer o pagamento da conta por cartão de crédito ou cartão Elo Caixa do Auxílio Emergencial.

A simulação do pagamento na Agência Virtual Embasa permite que cada usuário com débito conheça as facilidades oferecidas e organize, de acordo com sua conveniência e capacidade de pagamento, a melhor forma de quitar suas contas atrasadas.

Para escolher a melhor forma de pagar o débito, basta o responsável pela matrícula acessar um canal de atendimento da Embasa e ter em mãos seu RG e CPF. Caso seja preciso realizar a atualização ou alteração da titularidade, é necessário apresentar também um comprovante de vínculo com o imóvel (escritura, compra e venda, contrato de aluguel, carnê do IPTU, conta da Coelba, etc).