Embriagado, homem em caminhonete invade loja, mata um e deixa cinco feridos em Jacobina

Um acidente que deixou pelo menos cinco feridos e uma pessoa morta consternou a cidade de Jacobina na tarde desta sexta-feira (24), véspera de Natal. Uma caminhonete modelo Dodge Ram, que seguia em alta velocidade, invadiu uma loja de tintas, atingindo clientes e funcionários. O acidente ocorreu por volta das 15h e, segundo fontes locais, o motorista apresentava sinais de embriaguez.

Ao CORREIO, Luciano Santos, proprietário da loja Verdes Mares, localizada na Rua Coronel Hermenegildo, identificou o condutor da caminhonete como Petrônio Fiscal. Funcionário aposentado da Receita Federal, ele é morador da cidade e sua relação com a bebida é bastante sabida na cidade.

O óbito registrado foi de um homem, um cliente que visitava o local no momento do acidente. A identidade da vítima não foi ainda confirmada. Há suspeita de que o homem seja morador do município de Serrolândia, cidade próxima de Jacobina.

Conforme apurado pelo CORREIO, o condutor foi autuado em flagrante e conduzido à Delegacia Territorial de Jacobina. Os cinco feridos foram resgatados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local. Um deles chegou a ser transferido para Salvador em função da gravidade em seu estado de saúde. A identidade dos feridos não foi informada.

Procurada, a Polícia Militar não deu retorno até o fechamento da matéria.