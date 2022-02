Emocionado, Leo Prates anuncia câncer do sobrinho e raspa a cabeça como ‘gesto de solidariedade’

O secretário da Saúde de Salvador, Leo Prates, utilizou as redes sociais na noite desta quinta-feira (10) para falar sobre o desafio enfrentado pela família Prates atualmente. O sobrinho mais velho do político, identificado por ele como Gui, foi diagnosticado com leucemia na última semana. Muito emocionado, Leo Prates compartilha, por meio de vídeo, o momento em que raspa a cabeça como um gesto de solidariedade.

“Oi, amigas e amigos, eu sou Leo Prates, secretário municipal da Saúde. Estou com minha amiga Rita em um momento de solidariedade, de tristeza. Mais uma batalha que papai do céu dá a nossa família, mas nos vamos vencer. A minha irmã Vanessa, meu amor eterno. Meu sobrinho querido e amado, meu mais velho sobrinho, mais que parceiro, companheiro, esse gesto que eu faço aqui agora com Rita é um gesto de solidariedade para você, meu amor”, diz Prates ao iniciar o vídeo.

Você, meu amor, que foi diagnosticado com leucemia. Mas nós iremos vencer. Vencemos em 2020. Eu, você, Piu e Giovana, minha afilhada. E esse ano, Nessa, vamos vencer eu, você e Gui. Você vai sair dessa rápido. Está iniciando o tratamento”, acrescenta o secretário entre lágrimas.

Em 2020, o secretário compartilhou com a população da capital o drama vivido por sua irmã, internada por complicações da covid-19 aos oito meses de gravidez.

Na postagem, em seu perfil no Instagram, Prates ainda relembrou o Linfoma não Hodgkin enfrentado pela mãe no ano 2000.

“Nesse momento refletimos sobre tudo que passamos enquanto família, e relembrar todos os obstáculos que ultrapassamos, nos trouxe a certeza que essa é mais uma batalha que não temos outro objetivo senão vencer, pois nós da família Prates somos destinados a vencer! Gui, pode contar com o seu tio em tudo que precisar! Papai do Céu nos trará a força necessária para vencer mais esse desafio!”, escreve Prates.

Veja vídeo: