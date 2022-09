Empate em casa impede Bahia de abrir distância na luta pelo acesso; veja a classificação

O empate por 2x2 com o Operário, na noite deste sábado (24), na Fonte Nova, passou longe de ter sido o resultado que os tricolores esperavam, mas o gol no fim impediu a derrota do Bahia em casa e ampliou em um ponto a distância do Esquadrão para o Londrina, 5º colocado, na luta pelo acesso.

Os dois pontos perdidos diante dos paranaenses fizeram o Bahia chegar apenas a 52 pontos no Brasileirão. Assim, o time baiano perdeu a vice-liderança, agora ocupada pelo Grêmio, e caiu para a terceira colocação.

Restando mais sete jogos para o fim da Série B, o Bahia corre para confirmar o acesso à primeira divisão. O Esquadrão mira, pelo menos, 62 pontos, o que garantirá 99% de chance de subir, de acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais.

Nesse cenário, a equipe precisa conquistar mais dez pontos em 21 que ainda disputará. Os dois próximos compromissos serão fora de casa contra Chapecoense e Novorizontino, respectivamente.

Veja a tabela da Série B: