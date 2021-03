Empreendedora fez do seu negócio a 'Disney dos Brindes' em Salvador

Após 12 anos trabalhando como funcionária no ramo de brindes promocionais, Fabíola Barros decidiu ser mãe e para isso entendeu que era preciso enxergar o trabalho com uma nova perspectiva. Ela decidiu empreender e fazer o próprio negócio. Desta forma, nasceu a Canetas e Brindes.



Fabíola Barros é a convidada desta quarta (17) da live do Emprego e Soluções, às 18h, no Instagram do CORREIO. Na conversa com Flávia Paixão, a empreendedora vai falar sobre os desafios de ser mulher multitarefas dona de casa e ainda ser empresária 24h por dia.



Ela também vai falar sobre o seu aprendizado, além de detalhes para se manter focada e antenada no seu negócio. Em pouco tempo, a Canetas e Brindes se transformou em uma empresa de referência no ramo de brindes promocionais.



Fabíola vai contar como faz do seu negócio a Disney dos Brindes, como passou a ser chamado o showroom da sua empresa pelos clientes. Ela ainda vai falar sobre o prazer de conectar outras marcas e clientes com o seu público e os desafios enfrentados pelo negócio em meio à pandemia.